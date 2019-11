Les xifres d'Inditex parlen contra Pablo Iglesias

Unides Podem segueix amb una lluita sense quarter contra el grup Inditex. Una de les empreses més internacionals d'Espanya, liderada per Amancio Ortega, que apareix en les llistes de persones més milionàries del món, sembla que causa una mica de ressentiment als de Pablo Iglesias que no deixen d'acusar al gallec de voler netejar la seva imatge prestant diners i maquinària per a la Sanitat espanyola.













El mateix Iglesias, com anteriorment va fer Pablo Echenique, va sortir de nou amb aquestes acusacions en un míting electoral, però fent una ullada a les xifres de l'empresa sembla que no tot és tan cert.





És cert que Inditex paga els seus impostos a altres països, però en tots aquells on desenvolupa la seva activitat. I no aporta poc al fisc. En 2017, el grup d'Amancio Ortega pagament gairebé 6.000 milions d'euros en diferents parts del món en concepte de tributs, la qual cosa suposa fins i tot un 6% més respecte al 2016, clar que tamién l'empresa va obtenir més beneficis.





Però si es concreten aquestes xifres a nivell espanyol, en total, a Espanya, Inditex ha pagat més de 1.600 milions d'euros en impostos a l'Estat, dels quals més de 1.000 eren impostos directes.





Ja només en concepte d'Impost de Societats Amancio Ortega va pagar uns 500 milions d'euros, fet que suposa més del 2% del recaptat per l'Agència Tributària en aquesta matèria. De fet, en els últims cinc anys ja són més de 2.000 milions del que ha pagat en aquests conceptes.





L'empresari espanyol amb prou feines ha fet declaracions sobre les acusacions dels podemitas, però és que les xifres semblen desmentir als d'Esglésies.