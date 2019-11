Ciutadans tracta de compensar la pèrdua de vots amb anuncis a Internet

Les enquestes no sempre són fiables, però com diuen, fins i tot des dels partits polítics, indiquen certes tendències i en el cas de Ciutadans aquestes tendències és cap a una pèrdua considerable de vots. En total els d'Albert Rivera podrien fins i tot perdre més de 30 diputats.













Potser per això, el partit taronja està tractant de fer-se veure, de guanyar presència, posició de marca que dirien algun, per tractar de no caure en l'oblit. Com? A través de publicitat, sobretot a Internet. Almenys si un es fixa en les dades que facilita Google.





En total, des de març de 2019, Ciutadans hauria gastat 207.000 euros en inversió publicitària tant a Google com a YouTube. I no s'aturen, ja que en aquesta passada setmana van llançar un nou anunci a través de la plataforma de vídeos. Es tracta de l'anunci nombre 55 en poc més de mig any. I tot i així, segueix caient en les enquestes.





Un altre partit que cau en les enquestes i no deixa d'invertir en publicitat a Internet és Unides Podem. El partit liderat per Pablo Iglesias ha pagat 134.000 euros a la multinacional de Google per difondre el seu missatge i més amb una gran quantitat d'anuncis, 251 en total, de març a novembre, superant fins i tot en això fins i tot Ciutadans.





Això contrasta molt amb un altre dels partits "joves" com Vox, que sembla no haver invertit res o amb els partits "tradicionals" com PP i PSOE que amb prou feines han invertit uns pocs milers d'euros.