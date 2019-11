Borràs destapa que Puigdemont i els polítics presos es parlen per videoconferència

La portaveu d'JxCat i cap de llista de la formació independentista catalana al Congrés, Laura Borràs, ha revelat que divendres l'expresident català fugit de la Justícia, Carles Puigdemont, va mantenir una videoconferència amb els presos del 'Procés' que són a la presó de Lledoners i en ella els va dir que "Felip VI serà l'últim Borbó a abusar dels catalans".













Així ho ha afirmat durant la seva intervenció en el debat a vuit que ha tingut lloc aquest dissabte a La Sexta i en el qual han participat també Felipe Sicília, en representació del PSOE; Cuca Gamarra, del PP; Ortega Smith, de VOX; Melissa Rodríguez, de Cs; Noelia Vera, de Podem; Aitor Esteban, del PNB i Gabriel Rufián, ERC.





La dirigent independentista catalana ha aprofitat la seva minut final al debat --el primer en què participa la formació ja que en el que va tenir lloc un dia abans a RTVE no va estar representada--, per desvetllar que divendres va tenir lloc aquesta videoconferència des Brussel·les amb la presó de Lledoners.





Borràs ha aprofitat per criticar la condemna a "un segle de presó" dels nou polítics independentistes per haver participat en el referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017.





Després de desvelar que Puigdemont els havia dit als seus excompanys de govern que estan presos que Felip VI seria el "últim Borbó a abusar dels catalans", ha advertit que des JxCat no es rendiran, va reclamar una negociació però va deixar clar que no els "demanin xecs en blanc "per" sortir del mal pas "en una futura formació de govern.





Borràs es va queixar al llarg del debat de la "repressió" de l'Estat, però la representant de Ciutadans, Melissa Rodríguez, la va replicar que a Espanya no hi ha cap repressió i que bona prova d'això és que Borràs està en un programa de televisió expressant amb llibertat.





La candidata d'JxCat es va queixar en diverses ocasions durant el debat del poc temps que la deixaven intervenir i va arribar a encarar-se amb el presentador, a qui li va advertir que no li donés lliçons de respecte, li va demanar que intentés ser educat i li va dir que no la tornés a interrompre. "Aquest programa va tard com Espanya que li va donar l'autonomia a Cuba quan ja tenia la independència", li va dir.