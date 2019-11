El Reial Madrid no passa del 0-0 contra el Betis

El Reial Madrid no va passar de l'empat (0-0) davant del Real Betis aquest dissabte a la jornada 12 de Laliga Santander, celebrada al Santiago Bernabéu, sense encert davant un rival que a penes va inquietar ni va generar perill, però que va frenar la bona dinàmica blanca i la seva opció de col·locar-se líder.





Els de Zinedine Zidane tenien a l'abast un dissabte rodó, per donar continuïtat als triomfs davant Galatasaray i Leganés i prendre el comandament de la lliga. La derrota del Barça poc abans contra el Llevant i l'empat entre Sevilla i Atlètic servien una jornada idònia per als blancs, però només els va donar per a un empat amb el que igualen a 22 punts amb l'encara líder Barça.









FOTO: @realmadrid





El primer acte va acabar sent més obert del que apuntava el monòleg local de 20 minuts. El Betis ho va passar malament, però el Madrid va perdonar, en dues bones parades de Joel Benzema i Ramos, o no va estar fi en l'última passada. Els de Zidane van tancar al seu rival i el francès va tenir la primera en un bon desmarcatge. Hazard i Rodrygo van donar profunditat per les bandes, amb l'ajuda dels laterals.





El belga va desequilibrar i va arribar a marcar, com se li demana més enllà del seu rendiment, però la seva bonica jugada la va anul·lar el VAR per fora de joc. Altres 10 minuts va durar el setge local, amb una forta pressió, fins que Fekir va estirar el Betis i treure el cap a la meta rival. També va provar sort Guardado i acabar jugada permetia als de Rubi quedar-se a camp rival i respirar al Bernabéu.





L'amenaça blanca va passar a ser la contra, amb bones carreres de Hazard que no van trobar rematador. Benzema va acariciar sense encertar un centre de Carvajal i Ramos, a boca de canó, va estavellar en Joel una bonica deixada del francès amb el pit. Perdonava el Madrid mentre deixava certa llibertat a un Betis capaç d'arribar amb molt poc, com un servei de porteria i una rematada de Loren prop del centre del camp.





SENSE GOL NO HI HA LIDERATGE





Els de Zidane van aprofitar el descans i van tornar amb piles per repetir l'inici intens i en camp rival, però aquesta vegada el Betis no es va ficar a la cova. Avançat el va enxampar la carrera de Mendy, que es va plantar sol davant el porter però va estavellar la pilota a la lateral. L'atac posicional li va costar més al Madrid, encara que no es va tenir de preocupar de defensar fins que va entrar Borja Iglesias.





El 'colla' inquietar i va convertir al final en un intercanvi d'arribades. Una mà de Feddal que no va ser considerada penal va encendre al Bernabéu, descontent un cop més amb les carreres sense repercussió de Vinicius. El davanter brasiler va entrar per a un desenllaç sense gols, amb el Betis trobant buit per la banda esquerra. Fekir va ser de nou el més perillós.





Els de Zidane van apel·lar a l'èpica del Bernabéu, amb un setge de ocasions i córner sense golejador. No va trobar el gol al Madrid, per reobrir aquest debat en el dia que podia posar-se líder. Mentrestant, el Betis es va escapar amb un punt per seguir sumant aquesta setmana i posar-se amb 13, quatre de moment per sobre del descens.