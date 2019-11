Àlex Marquez, s'alça com a campió del món en Moto2

El pilot espanyol Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) s'ha proclamat aquest diumenge 3 de novembre campió del món de Moto2 després de finalitzar segon després el sud-africà Brad Binder (KTM) en la cursa del Gran Premi de Malàisia, penúltima cita del Mundial de motociclisme, i alça així el seu segon títol després del de campió de Moto3 en 2014.





Al de Cervera en tenia prou amb ser segon en el Circuit Internacional de Sepang sempre que el seu principal rival pel campionat, el suís Thomas Luthi (Kalex), no guanyés la cursa; el suís va ser tercer, i el català va sumar 20 punts que li permeten convertir-se en el nou rei de la cilindrada intermèdia, rellevant a l'italià Francesco Bagnaia.









FOTO: @ alexmarquez73





Amb això, completa l'any perfecte dels Márquez, després que el seu germà Marc es proclamés campió de MotoGP per sisena vegada a Tailàndia; com en 2014, els dos tornen a aconseguir el títol de les seves respectives categories en la mateixa temporada.





Després desaprofitar el seu primer 'match ball' a Austràlia, el petit dels Márquez no estava disposat a deixar passar la seva segona oportunitat. Així i tot, les coses se li van complicar a la sortida, on partia com 'poleman', quan Binder li va prendre la posició de privilegi per posar-se al front, mentre el japonès Tetsuta Nagashima (Kalex) el pressionava. Per darrere, el company del de Cervera, Xavi Vierge, controlava a Lüthi.





El festival de caigudes -Fabio Vaig donar Giannantonio, Enea Bastianini i Jorge Martín-modificar les coses a la part mitjana però no al cap, encara que una bugada de Binder al penúltim revolt va permetre que Márquez i Nagashima li superessin. El sud-africà li va tornar aviat l'avançament al nipó, ia 11 voltes per al final també va passar al català, mentre Luthi, que poc després es posava tercer, se'ls tirava a sobre.





La pressió de suís no va desestabilitzar a Márquez en les últimes voltes, i va entrar en meta celebrant el seu nou títol mundial acompanyat per la seva família, amb Marc Márquez al capdavant. Després dels del podi, entrar tres espanyols: Vierge, Jorge Navarro (Speed Up) i Iker Lecuona (KTM), i Augusto Fernández (Kalex) va ser onzè.





Així, Márquez suma 262 punts i és ja inabastable; amb 234 està una Binder que ascendeix a la segona plaça de la general per davant de Luthi (230), mentre que Navarro (210) encara conserva opcions matemàtiques de lluitar pel podi del campionat. "