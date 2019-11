Albert Rivera aposta per un tripartit de dretes "com el d'Andalusia"

El líder de Ciutadans (Cs) i candidat a la Presidència del Govern, Albert Rivera, ha afirmat aquest diumenge que la seva formació entraria en un Govern "com el d'Andalusia", en el qual PP i Cs formen un Executiu de coalició liderat pel popular Juanma Moreno.













En una entrevista a 'Diario de Sevilla', Rivera ha assenyalat que el PSOE té un programa territorial i econòmic "antagònic" al seu, de manera que, segons ha dit, "si podem entraríem en un Govern com el d'Andalusia i Madrid : Cs-PP amb una majoria política que pugui tirar endavant les reformes i els pressupostos ".





Al fil, ha afegit que si aquesta opció no es dóna "estarem a l'oposició, però oferirem un pacte d'Estat per a Catalunya, reformes i desbloqueig". "Tots hauran de seure en una taula, començant pel que vulgui ser president", ha comentat proposant que "abans de Nadal posar en marxa el país amb el compromís de la investidura i pactes".





En clau andalusa, Rivera ha manifestat que l'anterior Govern de la Junta d'Andalusia, amb el PSOE, "havia estat una cova de xoriços". En aquest sentit, ha elogiat l'actitud de "denúncia" de Cs atès que "Chaves i Griñán es van anar perquè vam demanar que marxessin, perquè si no, no hi havia acord d'investidura".





Respecte a la sentència dels ERO, el candidat 'taronja' ha criticat que s'hagi convertit en un "culebró" perquè "han anat ajornant i movent i llevant jutges amb pressions polítiques". "Per què no pot arribar en campanya la sentència de corrupció més greu d'Espanya en els últims anys? Quin interès hi ha en què es demori tant?", S'ha qüestionat.