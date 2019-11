Les dones espanyoles treballen gratis des el 7 de novembre

Les dones espanyoles no cobren per les seves tasques professionals en comparació amb els seus companys els homes a partir d'aquest dijous 7 de novembre, per la qual cosa les empreses "s'estalvien" un total de 55 dies en sous de treballadores fins al 31 de desembre, segons les últimes dades d'Eurostat corresponents a 2017 facilitades per UGT.





Espanya, segons aquest estudi, és el segon país on més ha augmentat la bretxa salarial (un 0,9%), mentre que en el conjunt de la Unió Europea la bretxa ha baixat un 0,20 per cent.













Per a UGT, la bretxa salarial persisteix a Espanya per la resistència de les empreses a aplicar la regla bàsica del mateix salari per treball d'igual valor, ja que "els suposa un consistent estalvi econòmic que fan augmentar en beneficis".





Per això, el sindicat ha reclamat "més celeritat" en l'avanç de les polítiques d'igualtat i impulsar una llei d'igualtat salarial per "eliminar la discriminació i la bretxa salarial" per raó de sexe de manera "eficaç i efectiva".





A partir del 7 de novembre, UGT rellançarà la campanya que desenvolupa tots els anys des de 2016, per denunciar la bretxa salarial entre dones i homes, atenent a les dades d'Eurostat que analitza salaris hora.





Segons les últimes dades disponibles d'Eurostat, Espanya és el segon país on més va augmentar la bretxa salarial, un 0,9%, per darrere de Malta, on es va incrementar un 1,2% (no s'han facilitat dades d'Irlanda i Grècia) . Per contra, en el conjunt de la UE, la bretxa ha baixat un 0,20%.





Dels 27 països analitzats, la bretxa salarial ha baixat en 16, respecte a l'any anterior, i en 10 ha augmentat. Espanya va registrar una bretxa salarial del 15,1%, per sota de la mitjana de la UE que es va situar en el 16%.





UGT ha qualificat d ' "insuficients" els últims avenços legislatius en l'àmbit laboral per reduir la bretxa de gènere, ja que, al seu parer, diverses mesures es "s'implantaran de manera progressiva" i és "negatiu que s'alenteixin".





En aquest context, ha destacat que la discriminació salarial és, de totes les discriminacions que pateixen les dones, la qual "més dificultats comporta per ser eradicada". "El motiu només és explicable des del cost econòmic que té per a les empreses eradicar aquesta discriminació salarial, a la qual criden bretxa", ha precisat el sindicat.





Així mateix, UGT ha assegurat que només legislant "adequadament" serà possible que les dones facin efectiu el seu dret fonamental a cobrar el mateix que els homes quan realitzen treballs iguals o d'igual valor. "A més d'una injustícia, suposa un cost social i econòmic que aquest país no es pot permetre", ha sentenciat.





LES EUROPEES TREBALLEN gratis DES DEL 3 DE NOVEMBRE





Per la seva banda, les dones europees comencen a treballar "gratis" des del 3 de novembre i només ocupen el 25 per cent de càrrecs en consells d'administració de grans empreses, segons l'últim estudi publicat per l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere a el mes d'octubre.

L'estudi revela que les dones europees guanyen al mes un 20 per cent menys que els homes, una xifra que en el cas de les espanyoles se situa en el 17 per cent.





Espanya ha tret "la seva pitjor nota" pel que fa a igualtat en l'apartat de poder, que reflecteix que els càrrecs directius i de supervisió estan ocupats per homes.





Tot i que la presència de la dona en el poder polític és una de les més elevades, només un 21 per cent ocupa llocs dins dels consells d'administració de les grans empreses a Espanya, mentre que la que la mitjana europea se situa en el 25 per cent i només França arriba a la xifra del 40 per cent.





Pel que fa a les tasques domèstiques no remunerades, l'estudi reflecteix que segueixen recaient principalment sobre les dones, ja que el 40 per cent inverteix almenys una hora al dia en activitats de cura, respecte del 28 per cent dels homes espanyols.





Aquestes dades es tradueixen en una menor presència de les dones en el mercat laboral. En concret, al voltant del 24% de les dones treballen a temps parcial, en comparació amb el 7% dels homes. De mitjana, les dones treballen 35 hores a la setmana i els homes treballen 40. A més, les dones cotitzen fins a cinc anys menys que els homes, 32,8% enfront del 37,2%.