Vox acusa el PNB de pactar amb Hitler

Vox i el PNB s'han tornat a embrancar en el debat electoral a vuit que d'aquesta 2 de novembre. El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusat els nacionalistes bascos d'haver pactat amb Adolf Hitler i el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteba, ha censurat als de Santiago Abascal de tenir a Francisco Franco com a "referent" .













El primer a prendre la paraula en el debat ha estat Esteban per explicar per què negar aquest divendres la salutació al seu homòleg de Vox, Iván Espinosa dels Monteros, després del debat electoral que va tenir lloc aquest divendres a Televisió Espanyola.





El nacionalista basc ha dit no entendre la "hipocresia" d'haver de donar la mà a un diputat que el va titllar de "racista" a ell i al seu partit, que advoca per il·legalitzar el PNB i per suprimir l'autonomia basca i que té com a " referent "al dictador Francisco Franco.





Esteban ha volgut deixar clar que no poden anomenar "racista" a un partit amb 124 anys de trajectòria, com el PNB, que ha patit la dictadura i l'exili i que durant la seva existència sempre ha estat "del costat de la democràcia i la llibertat ".





Esteban ha acusat el partit que lidera Santiago Abascal d'estar "en contra de la llibertat i per la repressió" i de no ser un partit "realment democràtic". "A Europa a aquests partits se'ls fa un cordó sanitari i aquí se'ls intenta blanquejar, però són el que són: franquistes", ha insistit.





IL·LEGALITZAR EL PARTIT





Davant d'això, el número dos de Vox, Javier Ortega Smith, s'ha reafirmat que el PNB és un partit el fundador, Sabino Arana, és "el major racista, xenòfob i esquizofrènic", i fins i tot els ha acusat d'haver pactat amb Adolf Hitler "perquè els ajudés en la Guerra Civil".





"El PNB tothom sap el que és. Recollia les nous dels pals que donava ETA", ha denunciat Ortega Smith en la seva rèplica, en què ha aprofitat per advertir que en Vox faran "el possible" per il·legalitzar-.





De seguida aquestes paraules han trobat resposta en Esteve, qui no ha volgut treure "més coses" de Vox però sí que ha volgut deixar clar que qui es va reunir a Hendaia amb Hitler va ser precisament Franco, "el seu heroi".





"POBRE D'ESPANYA SI VOX ARRIBA AL PODER"





Aquest duel ha tingut lloc a l'inici del debat però, posteriorment, han tornat a protagonitzar una picabaralla després que Ortega Smith s'hagi referit al PNB com la "mòmia". "Mòmia la seva, que l'han tret de la Vall dels Caiguts fa poc", li ha replicat el nacionalista basc en al·lusió a l'exhumació del dictador Francisco Franco.





Esteban ha admès estar preocupat perquè un partit "feixista" com Vox pugui arribar al poder a Espanya per fer a Catalunya "el que va fer Franco i li va ser fantàstic". "Pobre d'Espanya si arriben al poder", ha emfatitzat.





"Preocupis sí, perquè com puguem els ilegalizaremos", li ha respost el dirigent de Vox, que s'ha mofat que ara al PNB li preocupi Espanya quan "sempre han volgut destruir-la" i que ha recalcat que tot les mesures que Vox vol aplicar a Catalunya vénen a la Constitució.