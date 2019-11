Colau retreu al Govern "estar absent" durant les revoltes dels independentistes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat: "No podem seguir així, amb un Govern dividit, no cohesionat, amb missatges contradictoris, i amb un president que va per lliure", i ha assegurat que el president de la Generalitat, Quim Torra, sembla més un activista que cap de l'Executiu català.













En una entrevista aquest diumenge al diari 'Ara', ha criticat que el Govern "ha estat absent durant uns dies que eren determinants" després de la publicació de la sentència de l'1-O, que ha qualificat de cruel i desproporcionada.





Colau ha sostingut que "ara mateix és difícil fiar-se" del president del Govern i candidat socialista a la presidència, Pedro Sánchez, perquè el PSOE ha fet grans renúncies en molt poc temps, en les seves paraules.





"Ha donat cops de volant en molt poc temps, amb aquesta nostàlgia claríssima del bipartidisme, incomplint promeses importants", entre les que li ha retret no regular el preu del lloguer i renunciar al seu programa al federalisme i la plurinacionalitat.





DIÀLEG ESTABLE





A més, l'alcaldessa ha demanat "acabar amb la judicialització: els presos han de sortir de la presó com a condició prèvia a començar el diàleg", i també ha demanat que l'independentisme reconegui errors.





"El primer que hem de crear a curt termini són les condicions per a un diàleg estable, en el qual realment les dues parts s'escoltin, es escoltis de veritat, sense línies vermelles ni vetos", ha reclamat Colau.





Ha defensat que el moviment independentista és pacífic i "és inadmissible que ara alguns vulguin parlar d'organitzacions criminals o de terrorisme", el que ha titllat d'irresponsabilitat i falsedat.





Colau ha reconegut que la seva relació amb el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, és difícil, però ha afirmat que "seria injust atribuir-li a ell el que ha passat aquests dies. Hi ha hagut un problema de desgovern", en referència als disturbis després de la sentència de l'1-O.





Sobre una possible aspiració de Colau a la presidència de la Generalitat arran d'unes declaracions del líder d'Podem, Pablo Iglesias, l'alcaldessa ho ha descartat: "Li agraeixo a Pablo Iglesias, però jo no em plantejo res més que ser alcaldessa".