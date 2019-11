Borràs acusa Espanya de "ser feble en les urnes"

El cap de llista de JxCat a Congrés, Laura Borràs, ha assegurat que el bloqueig ha canviat de bàndol: "Espanya es bloqueja sola, i no necessita a Catalunya, perquè prefereix continuar bloquejada abans que desbloquejar el conflicte polític català".





Ho ha declarat als mitjans aquest diumenge 3 de novembre a Waterloo després haver-se reunit amb l'expresident fugit de la justícia, Carles Puigdemont, i els candidats de JxCat al Congrés i al Senat Míriam Nogueras, Francesc de Dalmases, Roger Espanyol i Jami Matamala i l'exconseller Lluís Puig.





Laura Borràs de visita al Waterloo. FOTO: @JuntsXCat





La candidata postconvergente ha cridat a votar el diumenge 10 de novembre per "guanyar a l'Estat espanyol allà on és feble i és a les urnes", i ha defensat que portaran al Congrés la força dels carrers que demanen unitat i independència, segons ella.





Borràs ha criticat que el diàleg del Govern "no és un diàleg real, és un diàleg retòric", i ha retret a Sánchez que no sàpiga despenjar el telèfon al president dels catalans, que està assumint la seva responsabilitat de fer política, en les seves paraules .





"NORMALITAT DE VIDA, NO POLÍTICA"





Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que les eleccions del 10 de novembre se celebraran "com en totes les eleccions que s'han fet a Catalunya, amb tota la normalitat de vida, el que no vol dir de voluntat política ".





Puigdemont, que ha criticat que els candidats de JxCat i ERC no hagin pogut presentar-se, ha demanat al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez (PSOE), que "deixi de buscar excuses" i parli amb el president de la Generalitat, Quim Torra .





"Que deixi de marejar la perdiu. A part d'absència d'autocrítica, el que veiem és una absència absoluta de voluntat de diàleg" del Govern, ha retret Puigdemont, i ha afegit que aquest diàleg ajudaria a crear condicions per desbloquejar el conflicte.





AUTOCRÍTICA





"De lliçons d'autocrítica del senyor Pedro Sánchez, ni una", ha apuntat Puigdemont, que ha defensat que l'independentisme sí que ha fet autocrítica i que qui ignori això està desconnectat de la realitat.





Ha reclamat a l'Estat que faci autocrítica per l'1-O, "pel discurs del rei del 3 d'octubre, que demà té una bona oportunitat per fer-la si vol", ha dit l'expresident en referència a l'assistència del rei Felip VI a el lliurament de premis Princesa de Girona a Barcelona aquest dilluns 4 de novembre.





També s'ha preguntat si Sánchez "pensa fer alguna cosa per acabar amb aquestes anormalitats de la vida política", i li ha demanat que s'adoni que no podrà fer política sense la part independentista dels catalans.





"Hi ha més partits democràtics més enllà del PSOE. Això de vegades li costa entendre-ho a Pedro Sánchez, perquè part d'un supremacismo polític", ha criticat l'expresident, que l'ha culpat de la repetició electoral i li ha demanat que expliqui per què va convocar nous comicis.





Ha descartat pronunciar-se sobre la idoneïtat de Quim Torra com a president de la Generalitat, ja que "és el Parlament qui es la va atorgar i no se l'ha retirat", i ha defensat respectar les decisions de la Cambra catalana.





Preguntat per si demanaran impulsar una llei d'amnistia al Congrés, Puigdemont ha dit que "l'amnistia forma part d'un paquet de solució política, i aquesta solució es diu autodeterminació", i ha afegit que l'objectiu principal del poble català és la independència .