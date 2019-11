Lola Índigo guanyadora dels MTV com a millor artista espanyola

Lola Indigo és la guanyadora en la categoria de Millor Artista Espanyol en els premis MTV EMAs que es lliuren en la nit d'aquest diumenge al Fibes de Sevilla.





L'artista s'ha imposat per votació popular als altres nominats: Amaral, Carolina Durant, Beret i Anni B Sweet.









Els #MTVEMA 2019 es poden veure en directe a través de la xarxa de MTV, a més de 180 països el diumenge 3 de novembre, des de Sevilla per a la resta del món a partir de les 20.00 hores.





Ariana Gran és la gran favorita d'una gala presentada per Becky G i que compta amb les actuacions de la Rosalia, Liam Gallagher, Halsey o Dua Lipa, entre d'altres.





Com previ als premis, aquest dissabte 10.000 persones es van reunir a la plaça d'Espanya de Sevilla per a un gran concert de Green Day, The Struts i Lleó Benavente.