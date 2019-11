Sánchez aposta per centra el debat en el "bloqueig" de la resta de partits per formar govern

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, prepara aquest diumenge 3 de novembre amb el Comitè Electoral el debat electoral que l’enfrontarà dilluns a la nit als candidats del PP, Cs, Podem i Vox. Una cita que el seu equip preveu que esdevingui un “tots contra Sánchez” on, segons fonts socialistes, Sánchez denunciarà el “bloqueig” de la resta de partits a la constitució d’un “govern fort, progressista i unit”.













El PSOE es fixa com a objectiu aconseguir el vot dels més de 2 milions d’indecisos que hi ha a l’Estat, claus, segons aquestes fonts, per aconseguir un govern “fort”. L’objectiu és que Sánchez transmeti la imatge d’un líder “experimentat, ferm, serè, que sap gestionar, amb marcat caràcter social i amb prestigi internacional”. Es tracta de deixar clar, segons el seu equip, que Sánchez és “l’únic que té un projecte per a Espanya” així com “les idees i els equips per implementar-lo”.





La resta, segons els socialistes, “només tenen un projecte per a aquesta setmana: frenar el PSOE”. Tal com van fer als anteriors comicis, els socialistes també preveuen advertir de l’augment de Vox.





El partit de Santiago Abascal s’ha situat com a tercera força a les darreres enquestes i Sánchez ja n’ha culpat als últims mítings a PP i Cs per no haver “aïllat” l’ultradreta.