Podem crea un reaggaeton acusant PSOE i Ciutadans de voler pactar

Podem s'ha dedicat al president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, una cançó de reggaeton titulada 'Pedro no dorm tranquil' en què l'acusen de cercar un pacte amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, el seu "amor prohibit ".





El tema, cantat per Adan Zurdanov, comença acusant Sánchez de ser «un asustao" i de tenir "als fons voltors mimaos". "Estàs tontejant fins amb (Pablo) 'Casao', esment en 'tos laos', ens tens 'cansaos'", continua.

















A ritme d'instrumental, la cançó mostra al líder dels socialistes prenent fotografies amb afiliats mentre pot escoltar: "El PSOE és postureo, en les lluites socials no els veig. Menteixen molt, no els crec: el PSOE és postureo del lleig".





'Pere no dorm tranquil' també acusa el cap de l'Executiu de sol sumar-se en campanya a les "moltes batalles" que hi ha al carrer. "No mentre i ens enganyes, toques poder i calles", s'escolta, mentre es pot veure a Sánchez assegut al icònic tron de ferro de la sèrie Joc de Trons.





"ET IBAS A ANAR AMB PABLO"





La tornada, repetit fins a en tres ocasions, gira entorn del "amor prohibit" entre Sánchez i Rivera, als quals es pot veure somrient, estrenyent-se la mà i entre una gran quantitat de cors. Al mateix Sánchez, a més, se li pot veure caracteritzat de pop i fins i tot de goril·la protagonitzant un ball.





El tema també tracta les infructuoses negociacions entre la formació morada i els socialistes. "Et anaves a anar amb Pablo (Iglesias), no et facis el boig", recorda, per després assenyalar al guru de Sánchez: "El teu amic Iván Redondo --al qual s'escenifica com una mariposa-- t'està menjant el coco" .





En aquest sentit, la cançó aprofundeix en la suposada traïció que el líder del PSOE hauria realitzat pressionat pels poders econòmics. "Ens vas mentir al 'Coleta', ens vas mentir a nosaltres. Ana Patricia Botín no decideix el meu vot. No és casualitat, en la història clar, que bàndol estan quan es cal mullar", es pot sentir, mentre un gran nombre de bitllets de 50 euros cauen sobre Sánchez.





Aquest tema és el segon que la formació 'estatge' llança després d'haver publicat 'Es pot', una cançó de rock per avisar de l'amenaça de l'auge de la ultradreta de Vox, que porta "masclisme, racisme, homofòbia i crueltat".





En aquest cas, la cançó, va ser una versió adaptada per a la campanya del seu autor 'Lulu', i per interpretar-la es van reunir a col·laboradors com Juankar, vocalista de la banda Boikot, Nega, dels Chikos del Maíz, Fernando Madina, vocalista de reincidentes, les vocalistes Marta del Llogaret, Sara Yubero, Noe Manzaneque i Yoli Gómez, i Joseba, baixista de la banda Sugarless i Sindicat del Crim.