Els triomfadors de l'Íbex

El grup d'infraestructures de telecomunicacions Cellnex és l'empresa més rendible de les firmes de l'Íbex i acumula una revaloració del 96 per cent des de principis de l'any.









Són dades extretes al tancament del 31 d'octubre sobre l'índex borsari que donen pistes sobre com pot acabar aquest exercici.





En els deu primers mesos de l'any, l'Íbex acumula uns guanys de fins al 8,4 per cent. Més enllà de les amenaces del Brexit o de les conseqüències de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, el parquet espanyol es manté i, a més, millora resultats.





La família italiana Benetton ha sortit molt enfortida dels bons resultats de Cellnex, en el capital està a través de Connect, una societat que controla prop de la tercera part de la companyia espanyola. La seva participació està valorada en uns 1.905 milions.





D'altra banda, Amancio Ortega i la seva filla Sandra copen la classificació de família més reeixida de l'Íbex aquest any. Entre els dos controlen un 64,3 per cent (el 59,3 per cent correspon a ell) del capital d'Inditex, que avui capitalitza més de 56.000 milions, més els 882 milions en concepte de dividends.





Després de la família Ortega, figuren els Del Pino (Ferrovial), amb 6.827.000 i Grifols, de l'empresa del mateix nom (3.790,18 milions).





En quart lloc se situa la família Entrecanales (Acciona) amb 3.121,73 milions. La segueixen Benetton (Cellnex) amb 1.905,25 milions; Florentino Pérez (ACS) amb 1.451,99 milions; Jaime Botín (Bankinter) amb 1.275,6 milions; Carlos Fernández (Colonial) amb 1.081,71 milions; la família Escarrer (Meliá Hotels) amb 788, 19 milions i Juan Luis Arregui (Ence) amb 371.360.000.