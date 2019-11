Quan li vaig preguntar a Rodrigo la raó per la qual no havia seguit veient la doctora Z, la psiquiatra que el va atendre a l'hospital, sent que s'havia establert una bona relació entre ells i s'havia guanyat la seva confiança, va respondre que els seus pares havien preferit consultar amb el doctor C, que era un dels millors experts del món en trastorn bipolar.





El doctor C, també metge de la xarxa d'assistència pública - i potser per aquesta fama- estava molt sol·licitat i no era fàcil obtenir una cita amb ell i menys fàcil encara era que admetés pacients, encara que finalment sí que va admetre a Rodrigo per ser aquest una persona molt jove i resultar llavors un bon subjecte per fer estudis.





Quan Rodrigo va arribar a la meva consulta, divuit anys acabats de fer, tot just tenia veu, sentia el cos rígid, la ment esmussada, es movia amb malaptesa i balbucejava en parlar. Res d'això és estrany, són efectes de la medicació sense que pugui afirmar-se que venia sobremedicat. Havia estat tractat amb el que s'anomena eufemísticament un còctel, una barreja de substàncies que el va deixar sense forces per a res, desaparegut de si mateix. Els còctels són també coneguts com camises de força químiques, el que segurament resulta més apropiat i precís i molt menys semànticament enganyós.





Havia ingressat al psiquiàtric dos dies després del seu aniversari i va passar allà nou setmanes que va anar recordant amb horror. "És una presó" em va dir i, per descomptat, la manca de llibertat, la vigilància amb càmeres permanent i la reducció immediata de qualsevol expressió de "mala conducta" fan l'equiparació sostenible.





Abans de seguir deixaré clar que considero la medicació psiquiàtrica necessària, útil i convenient en molts casos, útil i convenient per fer vivible una vida que, de vegades, se li apareix a un subjecte com insuportable, impossible de viure. Però perquè sigui útil i convenient ha de ser adequada al pacient, a les seves necessitats, al seu moment, el que ens porta a dir que el personatge més important per determinar quina és la medicació adequada i precisa és cada pacient.





Sembla una veritat de 'perogrullo', però tristament no és així com es medica en massa ocasions, aquelles en què el que preval és la idea de les particularitats de la malaltia per sobre de les particularitats dels pacients i com la malaltia cursa igual per a el món s'esborra al subjecte que la pateix i es tracta més a un constructe teòric que a una persona que pateix a la seva manera particular i diferent de qualsevol altre.





Em vaig recordar de Marañón, d'una anècdota que se li atribueix: es diu que en ser preguntat en una ocasió sobre quin era el millor instrument diagnòstic va respondre després de pensar uns instants que era una cadira, una cadira - va afirmar- en què seure, escoltar i explorar el malalt.





L'anècdota se situa en els anys trenta del segle passat, un moment en què la tecnologia començava a treure el nas en la medicina quan la lògica meravella davant d'una radiografia començava a deixar de banda la clínica pròpiament dita, aquella que requereix d'un diàleg, anticipant potser la desaparició dels malalts atropellats per la catalogació de les malalties.





En el camp de la salut mental el pronòstic s'ha complert: cada any que passa hi ha més trastorns classificats, després més persones susceptibles de ser declarades malaltes. Remeto al lector al primer post d'aquest bloc si vol més informació al respecte.





En el cas del trastorn bipolar que pot ser de tipus I o de tipus II, segons el DSM5, el diagnòstic basat en l'adequació del pacient a una sèrie de criteris -tants episodis depressius majors a l'any, tants hipomaníacs o maníacs, combinats de tal o tal manera, d'una durada especificada, etc- es desinteressa de la narració precisa del que va succeir en cada un d'aquests episodis, del relat del que ha viscut cadascú i, diagnosticant la malaltia, es pot perdre de vista com la viu el pacient.





No és infreqüent, i Rodrigo no va ser una excepció, que els pacients no comptin als psiquiatres moltes de les seves vivències, durant els episodis i fora d'ells. Deliris i al·lucinacions que guarden com un tresor i mantenen en secret perquè temen que la resposta que trobarien si parlessin de l'assumpte no seria altra que un ajust de la medicació i entenen que la dita ajust es traduiria en un augment de la mateixa, ja sigui en noves substàncies, majors dosi o en una combinació d'ambdues categories.





De manera que ens trobem que, en més d'una ocasió, els experts mediquen ignorant arguments bàsics de la vivència de la seva malaltia del pacient, la qual cosa no obsta perquè segueixin sent considerats experts, fent i publicant estudis i alimentant la maquinària diagnosticadora per major glòria i benefici de la farmaindustria. Molt estrany tot.