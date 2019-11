El PP diu que és "l'únic antídot al nacionalisme"

La portaveu del PP al Parlament europeu, Dolors Montserrat, ha afirmat aquest dilluns que "el nacionalisme és el gran verí d'Europa, i l'únic fre i l'únic antídot al nacionalisme és el PP", pel que ha demanat el vot per evitar que repeteixi en el lloc el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.













Ho ha dit en declaracions als mitjans abans de visitar la Fundació Sifu a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), acompanyada de la número dos a la candidatura a les eleccions generals del PP per Barcelona, l'exdelegada del Govern a Catalunya Maria de los Llanos de Luna, i la presidenta del partit a l'Hospitalet de Llobregat i portaveu a l'Ajuntament, Sonia Esplugas.





Ha dit que una de les banderes del PP és la defensa de la unitat d'Espanya: "El PSOE durant aquest any l'únic que ha fet és obrir la porta al nacionalisme en el Govern de Moncloa, i per tant, el que està passant a Catalunya és la conseqüència de 40 anys de nacionalisme totalitari supremacista, que vulnera la nostra llibertat i també minva l'economia i divideix a tota una societat ".





"El 10N no ens tornem a equivocar. No ens equivoquem com vam fer l'abril passat, on dividim el vot de centre dreta", amb el que van guanyar els socialistes, i ha cridat a unir tots els vots al candidat del PP a la Presidència , Pablo Casado, per evitar que es repeteixi el resultat.





Ha dit que el PP és "l'única alternativa real útil per fer fora Sánchez de Moncloa i fer fora totes les seves polítiques erràtiques econòmiques i les seves polítiques d'apaivagament i de blanquejament amb el nacionalisme", i ha ressaltat que, si no s'evita que segueixi Sánchez de president, tornaran les llargues cues davant les oficines d'ocupació, també de les persones amb discapacitat.