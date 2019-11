El PSC demana respectar al Rei i creu que les protestes "no són positives"

La número 3 del PSC per Barcelona, Mercè Perea, ha dit que els socialistes respecten el dret a manifestar-se davant les protestes de diumenge i les convocades per a aquest dilluns a la presència del Rei a Barcelona, però ha demanat respectar a totes les institucions i ha advertit que aquest tipus de mobilització "no és positiva" per a la imatge de Catalunya.





"Tothom té dret a manifestar-se i a pensar, però s'ha de mesurar si s'està interrompent el dia a dia de la resta de la gent i si es respecten les institucions", ha avisat Perea en un roda de premsa.





Així mateix, ha alertat que, quan aquestes protestes interrompen el normal funcionament de les institucions, "no és gratis i té conseqüències", i ha insistit en la necessitat de qui no comparteix el motiu de la protesta pugui realitzar sense impediment seu dia a dia.





Ha criticat els candidats del PP i de Cs --Pablo Casado i Albert Rivera, respectivament-- perquè considera que ells tampoc estan respectant les institucions i ha posat com a exemple quan en la passada legislatura Casado va cridar traïdor al candidat del PSOE, Pedro Sánchez : "No estava insultat Sánchez, estava insultant la institució de la Presidència".





Preguntada per que els comuns i ERC hagin qualificat d'electoralista la visita del Rei en el marc del lliurament dels Premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), ha recordat que les institucions han de realitzar les seves funcions en tot moment independentment que hagi eleccions: "També ho era la sortida del dictador del Valle de los Caídos?".









A més, ha criticat als comuns per "tornar a posar traves" a un tràmit per considerar que és electoral, en referència al fet que volien postergar la sortida de les restes de Franco del mausoleu, segons la candidata.





Sobre que Cs hagi fet un acte a la plaça Universitat, on està l'acampada estudiantil contra la sentència de l'1-O des de fa cinc dies, ha dit que la formació taronja, com el PP, acostumen a "viure del conflicte i la gent vol viure en pau" i ha recordat el capítol en què una delegació de Cs va acudir a Waterloo, a la residència de l'expresident Carles Puigdemont.





"Si volem confrontació, perquè ja sabem que cal votar a Rivera i a Casado", ha ironitzat la candidata, després de reunir-se aquest mateix dilluns amb una delegació de representants dels pensionistes.





PENSIONS





A la reunió, Perea ha defensat la propostes que els socialistes porten en el seu programa en matèria de pensions i ha destacat que volen derogar la reforma de les pensions del govern popular de 2012.





Ha cridat a recuperar el pacte de Toledo i el diàleg social com a base d'un pacte nacional per a la reforma de les pensions i, mentrestant, s'ha compromès a que si governen adoptaran la mesura urgent per via decret llei de revaloritzar-les; i també preveuen revisar el complement de maternitat per acabar amb la desigualtat.