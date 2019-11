Nerea, Raúl, Manuel, Gabriela i Sofia, cinc joves amb discapacitat intel·lectual, s'han reunit per debatre sobre política i la seva participació en les eleccions generals que se celebren aquest diumenge 10 de novembre. "Ningú ens pot obligar a votar a uns... Jo vot el que vulgui jo. No el que em diguin els meus pares", afirmen.





Sota el lema '#YoParticipoenPolítica', aquest grup de joves amb discapacitat intel·lectual han expressat la seva opinió sobre les eleccions del proper 10 de novembre, valorant l'impacte que té la política en les seves vides, les principals mesures que pensen adoptar els partits polítics, així com la valoració dels seus líders.





Segons explica la Fundació Garrigou, aquests cinc joves, majors d'edat, han rebutjat la tesi que són influenciables a l'hora d'exercir el vot. "Que els meus pares o el meu germà m'obliguin a votar el PP o un altre, no!", Defensen.





Aquests nois i noies, en edat de votar, defensen el que consideren el seu dret. "El més important és votar perquè és el nostre dret i no som uns nens petits", afirmen en aquesta trobada, en què reivindiquen ser tractats com "adults" i rebutgen la idea que les persones amb síndrome de Down "no poden votar" .









En la seva conversa sobre política, Nerea, Raúl, Manuel, Gabriela i Sofia han expressat la seva opinió sobre els partits polítics d'àmbit nacional que concorren als comicis d'aquest diumenge, i sobre els seus líders.





Davant propostes com el tancament de Centres d'Educació Especial, una de les noies creu que el líder del PP, Pablo Casado, és "adequat i súper maco i dóna suport als col·legis especials". "Ell sap que necessitem un col·legi que obri les seves portes i estiguem tots units i tranquils", opina, mentre que un altre noi es mostra preocupat perquè "Vox i Units Podem volen tancar" el seu col·legi i "això no es pot permetre".





SITUACIÓ A CATALUNYA





Respecte a la situació a Catalunya, un dels nois afirma que el president de Ciutadans, Albert Rivera, "no vol violència i la guerra a Catalunya", mentre que una altra noia considera que el líder de Més País, Íñigo Errejón, "es pot encarregar de vigilar les persones dolentes".





"S'ha fet un pas molt important perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin votar, però igualment important és que la societat i els seus polítics escoltin la seva veu, coneguin la seva opinió", ha manifestat la vicepresidenta de la Fundació Garrigou, Cristina Gerechter Fernández.





La Fundació Garrigou ha explicat que els professionals del Centre d'Educació Especial Maria Corredentora treballen amb joves majors de 18 anys per preparar-los en les dues situacions que es poden trobar en el procés electoral: en exercir el sufragi actiu i com actuar si els toca participar en una taula electoral. A més, es treballa sobre el coneixement dels diferents partits polítics, els seus programes electorals en versió lectura fàcil, i els líders que els representen.





A la eleccions generals del 28 d'abril, un col·lectiu de més de 100.000 persones amb discapacitat intel·lectual van poder exercir, per primera vegada, el seu dret a vot a Espanya.