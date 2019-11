Al voltant d'un terç de pacients en tractament per addiccions abandona la teràpia

Entre el 30 i el 35% dels pacients que a Espanya reben tractament per un problema d'addicció (principalment, a l'alcohol i la cocaïna) no acaben la teràpia i l'abandonen prematurament. Aquest és una de les dades que Javier Fernández-Montalvo, catedràtic de Psicopatologia del Departament de Ciències de la Salut de la Universitat Pública de Navarra (UPNA), va exposar en una conferència celebrada a Rutgers, la Universitat Estatal de Nova Jersey (Estats Units) , on va explicar els principals resultats de les investigacions sobre addiccions realitzades pel grup que dirigeix, anomenat Psicologia Clínica i Psicopatologia.





L'estudi dels abandonaments terapèutics constitueix una de les principals línies de recerca del Grup Psicologia Clínica i Psicopatologia, que treballa a l'UPNA des de fa més de vint anys en aquesta problemàtica. "Els abandonaments terapèutics constitueixen un dels principals reptes en el tractament de les addiccions", s'afirma a l'estudi.









"Això dificulta el pronòstic en uns trastorns, com les addiccions, que ja són difícils d'abordar per les característiques que presenten", ha assenyalat Javier Fernández Montalvo als Estats Units, un país en què els abandonaments terapèutics arriben al 50% dels pacients addictes i on hi ha veritable interès en identificar les variables de risc per a l'abandonament terapèutic i a desenvolupar estratègies motivacionals que augmentin la retenció a la teràpia, ha informat l'UPNA.





MÉS ABANDONAMENT DE DONES





Al llarg de la conferència, el professor Fernández-Montalvo va desgranar els principals factors de risc d'abandonament que el seu grup ha trobat en les investigacions desenvolupades a l'UPNA, així com algunes característiques dels pacients que dificulten l'adequada progressió terapèutica.





Entre elles, va destacar "la presència d'històries de victimització en els pacients amb addiccions, l'absència d'una perspectiva de gènere en el tractament proporcionat, el que provoca un major abandonament en les dones, o la presència d'ideació i intents de suïcidi, que complica l'evolució del tractament".





El catedràtic Javier Fernández-Montalvo va visitar la citada universitat nord-americana convidat per la professora Denise Hien, directora del Centre d'Estudis sobre l'alcohol i l'Ús de Substàncies de la Facultat de Psicologia. Durant la seva estada a Rutgers, tots dos van analitzar aspectes comuns en les línies de treball dels grups de recerca que cadascú dirigeix amb l'objectiu de valorar la possibilitat d'estudis conjunts entre les dues institucions, així com l'intercanvi d'investigadors pre i postdoctorals, ha afegit la UPNA.