Assetjament als convidats a l'acte dels Reis a Barcelona

Manifestants davant del Palau de Congressos de Catalunya bloquegen i impedeixen l'accés a alguns convidats que intenten accedir al Palau de Congressos de Catalunya on està prevista el lliurament de premis i una jornada de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), presidida per la Família Reial.





Amb motiu del lliurament a Barcelona, Arran ha convocat una protesta a les 16 hores en què ha demanat "bloquejar" els accessos de l'edifici, en una de les entrades de la capital catalana, sota el lema 'Ni Rei ni por'.





L'organització juvenil vinculada a la CUP ha interpel·lat als membres d'altres organitzacions independentistes com els CDR, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Pícnic per la República i Tsunami Democràtic per sumar-se a la protesta.





En alguns moments, s'han viscut episodis tensos entre els assistents que es dirigien al Palau i alguns manifestants amb actitud agressiva.









Un grup de manifestants concentrats contra el Rei han impedit al líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, accedir a l'acte de lliurament dels premis. Bou ha explicat als mitjans que estava convidat a l'acte com a regidor de Barcelona i que els manifestants li han escopit, donat puntades i insultat: "No he pogut passar a un acte que estava convidat. Això es diu qualsevol cosa menys una acció democràtica" .









Alguns dels manifestants també han cremat retrats del monarca, de banderes espanyoles i de cartes de la baralla espanyola amb la figura del rei boca avall.