Casado denuncia els atacs al Rei i demana "posar ordre" a Catalunya

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha denunciat aquest dilluns que els "violents" hagin "atacat" a la Corona i als convidats que assisteixen al lliurament dels Premis Princesa de Girona i ha afirmat que és "necessari" un nou Govern a Espanya que "posi ordre" a Catalunya.





Així s'ha pronunciat davant el fet que milers de manifestants estiguin protestant --des de les 16 hores-- contra el Rei davant del Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, on es lliuraran els premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) presidits per la Família Reial. En aquest moment, s'estan cremant banderes d'Espanya i fotografies del Rei.









"Una vegada més els violents a Barcelona ataquen a la Corona i als convidats al lliurament dels Premis Princesa de Girona, entre d'altres Josep Bou -regidor del PP a Barcelona--. Cal un nou Govern que posi ordre i recuperi la concòrdia", ha assegurat Casado en un missatge al seu compte oficial de Twitter.





Precisament, Casado ja va anunciar aquest diumenge, en un acte a Madrid, que aprofitaria el debat a cinc que organitza aquesta nit l'Acadèmia de Televisió per preguntar al cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, per què no actua a Catalunya amb mesures com la Llei de Seguretat Nacional o l'enviament d'un requeriment al president de la Generalitat, Quim Torra, pas previ a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.