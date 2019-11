Abascal, el candidat que més impacte aconsegueix en xarxes socials

Vox genera el doble d'interaccions que la resta de partits en les seves respectives xarxes socials i el seu líder, Santiago Abascal, és el candidat d'un partit nacional amb més impacte en aquest terreny, segons un estudi realitzat per Hadoq amb motiu de les eleccions del proper diumenge.





L'estudi deixa clar que Vox és el partit més eficient en les xarxes socials, especialment a Instagram, la més seguida pels 'millennials'. Tot i que no és la formació amb més seguidors, els d'Abascal superen els tres milions d'interaccions tant a Instagram com a Facebook i arriben als dos milions a Twitter.





És a dir, Vox venç en 'engagement', el percentatge de persones que interactua amb la publicació d'un post, i es destaca com el partit més eficaç en l'ús de les xarxes, ja que arriba a un ràtio de 16,84, quadruplicant el 4,36 del PSOE. Per la seva banda, el PP es queda amb un 2,94, seguit de Unides Podem (2,36) i Ciutadans (2,08).









ANÀLISI EN LES SETMANES DE VIOLÈNCIA A CATALUNYA





Gairebé tots els pics d'interacció dels partits en els dos mesos analitzats per Hadoq han girat al voltant dels fets succeïts a Catalunya després de conèixer-se la sentència del 'Procés' i destaquen especialment els casos de Vox i el PP.





La segona formació amb més interaccions en xarxes és Unides Podem, que té a Twitter i Facebook la seva millor quota de mercat, amb 1,8 milions d'interaccions en cadascuna. No obstant això, no tira tant a Instagram, on no arriba a les 200.000.





El tercer partit en interaccions és el PSOE, que compta amb 2,4 milions a Facebook, gairebé triplicant les 839.378 del PP i les 811.318 de Ciutadans. Els de Sánchez també guanyen a PP i Cs a Twitter amb 321.473 interaccions, per 229.159 del PP i 153.805 de Ciutadans. En Instagram, el PP suma 219.397 interaccions, el PSOE 155.703 i Cs amb 120.059.





Si s'analitzen els perfils dels candidats, Abascal se situa com el candidat amb millor impacte en xarxes, encara que no arriba al milió de seguidors. Dels cinc líders de partits nacionals, és el que presenta menys desfasament respecte al seu partit pel que fa a la seva influència en aquest terreny.





IGLESIAS, UN "MEGAINFLUENCER"





Per la seva banda, Pablo Iglesias és el que compta amb més presència en xarxes en termes quantitatius, fins al punt que Hadoq el defineix com 'megainfluencer' perquè supera els 3,3 milions de seguidors i té molta més influència que el seu partit. Podem només té més followers que Iglesias a Facebook.





Pedro Sánchez manté un hiperlideratge en xarxes --ja que supera el PSOE en més de 300.000-- i està bolcat a Twitter. També Rivera té hiperlideratge en relació amb el seu partit i aconsegueix més impacte amb la seva marca personal. A més, mentre els comptes de Ciutadans han anat perdent seguidors en els últims mesos, el desgast del líder no està sent tan urgent.





Per la seva banda, el popular Pablo Casado té una presència molt més discreta pel que fa al seu partit. És el que menys treballada té la seva presència en xarxes, ja que amb prou feines supera el mig milió de seguidors, quan el PP arriba al milió. Això sí, té més 'engagement' que la seva formació.