Els comuns juguen la carta climàtica per criticar el PSOE

La número dos dels comuns al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, ha assegurat aquest dilluns que el PSOE "li tremolen les cames" a l'hora d'impulsar polítiques en àmbits com la lluita contra l'emergència climàtica, i ha avisat que el d'ECP és l'únic vot verd a Catalunya.





"Li tremolen les cames perquè va de canviar el model productiu", ha dit en un acte a Sant Feliu de Llobregat davant més d'un centenar de persones, al costat de la número 8, Alicia Ramos; l'eurodiputat Ernest Urtasun, i el regidor de Barcelona Eloi Badia, moderat per l'alcaldessa de la ciutat, Lídia Muñoz, al que tenia previst acudir el candidat per Barcelona, Jaume Asens, que no es trobava bé.





Vidal --que ha deixat d'anar a un esdeveniment a Mataró (Barcelona), al qual ha manat salutacions amb un vídeo gravat al final de l'acte-- ha criticat que el PSOE "es pinta de verd" i utilitza el clima de forma electoralista sense impulsar mesures efectives, després del que ha dit que el Govern de JxCat i ERC tampoc sembla interessat en aquesta qüestió.









Creu que JxCat i ERC estan massa ocupats en bloquejar, que el PP ho està només interessat en els beneficis ràpids de l'economia i que Cs no se sap si puja o baixa, de manera que els comuns seran "l'únic vot verd des de Catalunya", motiu pel que és primordial que els comuns i Unides Podem siguin forts al Congrés, ha dit.





Ha lamentat que "la immensa majoria dels governs s'han pres autènticament a conya" l'emergència climàtica i ha avisat que es requereix un canvi del model productiu per li que aposten els comuns, que ha augurat que sorprendran el 10 de novembre i que tornaran a guanyar les eleccions generals a Catalunya.





CRÍTIQUES D'URTASUN





Urtasun ha criticat que està faltant honestedat en la campanya, especialment per part del PSOE, també quan assegura que no pactarà amb el PP, i s'ha preguntat què passarà si governa el president en funcions, Pedro Sánchez, amb l'abstenció dels populars: "Què dirà Sánchez? Que una abstenció no és un govern de coalició?".





Ha advertit que el seu espai polític és l'única garantia que el Congrés sigui verd i vaig imposar una transició energètica, perquè el PSOE "ara vol anar de verd" però ha impulsat mesures en sentit contrari, segons ell.





"Si algú pensa que el PSOE per si sol farà polítiques ecologistes, està equivocat", ha assegurat Urtasun, després del que Badia ha ressaltat que des del Govern d'Ada Colau a la capital catalana estan impulsant polítiques diverses per combatre l'emergència climàtica, debat en el qual volen incorporar al Port i l'Aeroport perquè siguin part de la solució.





El regidor barceloní ha carregat contra el PSOE, acusant-lo d'haver convocat les eleccions buscant una excusa per fer un gir a la dreta, i ha advertit que no ho pararan ciutadans cridant a la plaça 'Amb Rivera no i amb Casado tampoc' - en referència a Albert Rivera (Cs) i Pablo Casado (PP) -, sinó amb el vot.





'GREENWASHING' SOCIALISTA





Ha dit que el PSOE està protagonitzant una campanya de 'greenwashing' --un rentat d'imatge verd--, com una cadena d'hamburgueses que llança una vegana i es presenta com a sostenible: "És una campanya de màrqueting, i això no va de màrqueting. Va de solucions reals, i això és el que intentem aportar des dels comuns".





Ramos ha descrit el PSOE com "el partit de l'espectacle" i no només en l'àmbit de l'emergència climàtica, sinó en altres en què no ha promogut polítiques concretes, i ha remarcat que és fonamental que ECP i Unides Podem tinguin la força suficient per impulsar els canvis legislatius necessaris.





Ha apostat per mantenir un debat sobre la gestió de l'aigua i ha defensat que el seu espai polític porta a l'ADN la lluita comunament, mentre que Muñoz ha ressaltat que els comuns tenen "clar que l'enemic és la dreta" i ha sostingut que el PSOE és cada vegada més tacticista.