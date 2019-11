10-N: El debat a cinc no aclareix cap dubte sobre els pactes postelectorals

L'ombra del bloqueig polític segueix planant sobre Espanya. El primer i únic debat entre els cinc presidenciables de PP, PSOE, Ciutadans, Podem i Vox ha acabat sense aclarir el principal dubte que tenen els electors a l'hora d'acudir a les urnes: quins pactes hi haurà després de la trobada amb les urnes el proper diumenge 10 del novembre?





El president del Govern en funcions i candidat del PSOE a les generals, Pedro Sánchez, ha proposat aquest dilluns que si després de la celebració de les eleccions no hi ha acord al Parlament per investir algun dels candidats, sigui la llista més votada qui governi .





Per la seva banda, el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha insistit que després de les generals es formi un Govern de coalició entre les forces progressistes, i el president del Partit Popular (PP), Pablo Casado, ha ressaltat que la seva formació " encarna l'alternativa de canvi".





En el primer minut de què han disposat els candidats per dirigir-se al públic, cada un ha hagut de respondre a la pregunta que li han plantejat els moderadors sobre com podrien contribuir al desbloqueig.





El primer a respondre -estava així programat-- ha estat Iglesias, que abans de respondre a la pregunta ha demanat regular per llei l'obligació de celebrar més d'un debat electoral abans d'uns comicis i que ha posat en valor la tasca dels treballadors de la neteja com els que han posat a punt el plató de televisió que acull aquest debat.





Tot seguit, i en resposta a la pregunta sobre si seguirà considerant indispensable després del 10N entrar en un Govern de coalició, Iglesias ha advertit que si les tres dretes de PP, Ciutadans i Vox sumen majoria, han d'acordar un Govern de coalició. Per això, ha assegurat que "milions de votants d'esquerres" del PSOE i de Podem volen que aquests partits es posin d'acord per governar junts i despleguin polítiques de protecció dels més vulnerables ara que s'acosta una desacceleració econòmica.





Per la seva banda, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assenyalat en el seu 'minut d'or' que la ciutadania exigeix als partits que més enllà de retrets es posin d'acord des dels que els uneix, i ha afegit que qui ha de dormir tranquil és la societat i no els dirigents polítics, en al·lusió a les declaracions de Sánchez, que va dir que no dormiria tranquil amb membres de Podem en el Consell de Ministres.





Rivera ha promès a més que si arriba a la Presidència, posarà "el país en marxa en un mes", i si li toca estar a l'oposició, es compromet a desbloquejar el país per parlar "de les reformes necessàries, de la unitat d'Espanya i del futur".





"L'ALTERNATIVA PATRIÒTICA"





Al líder de Vox se li ha preguntat quines condicions posaria per facilitar un Govern del PP, però Abascal ha refusat respondre perquè considera que "no té sentit parlar del dia després" si no s'exigeix primer al Govern que asseguri que les eleccions del 10 de novembre es va celebrin "amb normalitat" a Catalunya.





També ha retret a Podem, PP i Ciutadans que tots, d'una manera o altra, s'hagin mostrat favorables a arribar a acords amb el PSOE, cosa que no li sorprèn perquè entre altres coses comparteixen les mateixes polítiques sobre el que ha denominat "ideologia de gènere "i de defensa de l'Estat de les autonomies. Per Abascal, Vox és "l'alternativa patriòtica" davant del "consens progre".





En el seu torn, Sánchez ha començat fent una crida a la mobilització perquè del bloqueig "se surt votant". No obstant, en el cas de que després del 10 de novembre els partits tampoc aconsegueixin pactar un govern, la seva proposta és la que es deixi governar la llista més votada abans de tornar a repetir eleccions.





REFERÈNDUM A SÁNCHEZ





Al president del PP, Pablo Casado, se li ha preguntat per si en aquesta ocasió facilitaria una investidura, al que ha respost presentant a la seva formació com l'única alternativa als socialistes. Abans, ha lamentat "les escenes de violència" viscudes aquest dilluns a Catalunya per la visita de la Família Reial, i la nova víctima de la violència masclista.





Després d'això, ha qualificat aquests comicis de referèndum al Govern de Sánchez: "Cal recordar que Pedro Sánchez va tenir quatre opcions per formar Govern i no va voler", ha apuntat, per després afegir si està a Moncloa "és perquè li han donat suport Torra, Otegi i Junqueras".





Per Casado, qui no vulgui que Sánchez segueixi a la Moncloa sap que "l'única alternativa de canvi la encarna el PP", i ha promès ordre a Catalunya i fer front a la crisi econòmica i social. "Hem demostrat que sabem governar, sabem desbloquejar, hi ha cinc candidats però només dues opcions", ha conclòs.