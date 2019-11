Sánchez desmenteix que tingués un pacte amb independentistes o amb la dreta

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha utilitzat l'últim minut del debat entre els cinc líders dels grans partits per demanar el vot per al PSOE. Ha deixat clar que diumenge que ve es tornarà a votar perquè no era cert que ell tingués un pacte amb els independentistes "com deia la dreta" i tampoc ho tenia amb la dreta, com l'acusava Pablo Iglesias.













"Les dues coses s'han demostrat que no eren certes", ha exclamat abans de deixar clar que no comparteix la visió del líder de Podem que per apujar el SMI o augmentar les beques calgui "posar en risc la unitat d'Espanya".





Tampoc comparteix, segons ha dit, la visió de la dreta que "per salvaguardar la unitat d'Espanya" s'hagi de renunciar a la justícia social o a les polítiques en benefici de la majoria.





Pedro Sánchez ha defensat que el PSOE està "on sempre ha estat" que és, afirma, "defensant la cohesió social i la cohesió territorial". Considera que les dues coses poden anar de la mà i faran a Espanya "millor com a país i millor com a societat".





"Si no hi ha acord per formar govern, què van a fer, tornaran a bloquejar ? Haurem d'anar a noves eleccions? Per què no permetem que governi la llista més votada?", ha tornat a preguntar.





Pedro Sánchez s'ha dirigit, des del Palau de Vidre de la Casa de Campo, on s'ha celebrat el debat, a la seu del PSOE al carrer Ferraz, on l'estaven esperant militants socialistes.