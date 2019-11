Casado diu que el PSOE apuja impostos i el PP els baixa

El president del PP, Pablo Casado, ha advertit aquest vespre que les mesures que promet el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, costaran a l'any 1.000 euros més d'impostos a cada espanyol, mentre que si Governa el PP rebaixarà 700 euros la factura fiscal i 3.000 euros als autònoms.









Pedro Sánchez, per la seva banda, ha anunciat la creació d'una vicepresidència econòmica que ocuparia Nadia Calviño i un Ministeri contra la despoblació.





Durant el bloc de mesures econòmiques de l'únic debat dels cinc líders dels grans partits que tindrà lloc durant la campanya, s'han produït debats creuats no només entre els partits de dretes i d'esquerres sinó entre els candidats dels propis blocs. Així, Rivera ha atacat Casado per la corrupció passada del PP i Santiago Abascal per haver treballat en un "xiringuito" del qual cobrava 80.000 euros "per no fer res". Mentrestant, el líder de VOX ha atacat la despesa de les autonomies i ha demanat triar entre aquestes o crear ocupació i baixar impostos.





El president del Govern central en funcions, que ha recordat les mesures adoptades en aquests mesos de govern -pujada de pensions, salari mínim ...-, ha iniciat aquesta part del debat admetent que hi ha un refredament econòmic i que per fer-hi front prometia "elevar de rang "l'economia i per a això crearà una vicepresidència econòmica que ocuparà l'actual ministra d'Economia, Nadia Calviño.





El seu objectiu, ha dit, és "no retallar l'estat del benestar", ha llançat un dard al PP culpant del problema de la Mar Menor i ha anunciat també la creació d'un ministeri contra la despoblació i el repte demogràfic i ha promès recursos públics per un pla per a les conques mineres i el tancament de les tèrmiques, dins del seu pla d'emergència climàtica.





Però en la seva intervenció ha dit que Espanya segueix creixent i creant ocupació perquè els "pilars de l'economia" espanyola són sòlids, malgrat el Brexit i de la guerra comercial amb els EUA. Una afirmació que ha fet saltar com un ressort a Pablo Casado, que ha advertit que això mateix va dir l'expresident Zapatero i després va donar el "cop de destral" a la política social de la història, recolzat pel propi Pedro Sánchez, que llavors era diputat socialista.





Casado ha atacat Sánchez pel cost que poden suposar per als espanyols les mesures que ha anunciat el PSOE i que el popular s'eleva a 30.000 milions més de despesa. Per això, ha advertit que si els espanyols trien la papereta del PSOE el 10N, hauran de Menter al sobre 1.000 euros, que és en el que xifra la pujada fiscal que suposaran les mesures socialistes per a cada espanyol. Mentre que si agafen la del PP, tindran una rebaixa fiscal de 700 euros a l'any i els autònoms pagaran 3.000 euros menys d'impostos.





Iglesias ha replicat al líder del PP etzibant-li: "de sobres amb diners dins saben vostès més que ningú". I ha advertit a Santiago Abascal que el que "espolia" de veritat és el frau fiscal, les empreses de l'Ibex, les filials en els paradisos fiscals pel que ha apostat per un govern "decent" que imposin un impost a la banca per recuperar els 60.000 milions del rescat bancari.





La resposta d'Iglesias al líder de Vox s'ha produït per l'acusació d'Abascal que l'Estat de les autonomies "espolia" als espanyols per l'elevada despesa que té i ha proposat triar entre aquestes o la creació d'ocupació i la rebaixa de els impostos.





També el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha aprofitat aquesta afirmació per retreure-li la "poca coherència" de les seves afirmacions després d'haver cobrant d'un "xiringuito" al qual anava cada dia a "no fer res", en referència a la Fundació per al Mecenatge i el Patrocini Social, dependent de la comunitat de Madrid.





"Li estava esperant a vostè", li ha respost el de Vox, que s'ha defensat assegurant que ell mateix va demanar el tancament d'aquesta institució per ser conscient que no servia per a res.