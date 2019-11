Iglesias: "Hi pot haver un govern que defensi la gent"

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha tancat el debat a cinc a l'Acadèmia de la Televisió centrant la seva intervenció en els problemes de la majoria dels ciutadans i subratllant que és possible un Govern a Espanya que defensi a la gent.













Durant l'anomenat 'minut d'or' amb el qual els candidats han tancat el debat, el candidat de Unides Podem a la Presidència del Govern ha volgut "donar veu" a una de les milions de persones del carrer que estaven presenciant la seva intervenció.





Després de destacar que els espectadors estarien farts dels minuts d'or dels candidats, Iglesias ha utilitzat la història d'una jove de 28 anys per recordar la precarietat i discriminació laboral o els alts preus del lloguer.





La 'protagonista' de la història del líder de la formació morada s'ha passat la vida estudiant per acabar en una feina que no té relació amb la seva formació i en la qual no disposa "ni de 15 minuts per menjar.





Tampoc pot llogar un habitatge al costat de la seva parella perquè els preus dels lloguers estan tan alts que és "impossible" que pugui deixar l'habitatge dels seus pares.





A més, compta amb una minusvalidesa i alguns treballs li discriminen perquè pot ser un "problema" perquè hauria d'agafar la baixa si tingués un brot. "L'any passat vaig tenir un brot i continuï venint a treballar. Ho vaig fer per por a l'acomiadament".





"Necessitem un canvi i ho necessitem ja. Que ningú et convenci que no es poden canviar les coses. Hi pot haver un govern que defensi la gent. Sí que es pot", ha tancat el líder morat.





A la sortida del debat, el líder de Podem ha dit estar "molt content" i ha reiterat que hauria d'existir una llei que fes que fossin "obligatoris". "Tant de bo hi hagués més", ha incidit.





En qualsevol cas, Iglesias ha recalcat que ell s'ha centrat durant el debat a deixar clar quina serà la postura de Podem per formar govern: "el millor per a Espanya és combinar la valentia d'Unides Podem amb l'experiència del PSOE".





"Tant de bo Sánchez rectifiqués i fes aquest camí amb nosaltres", ha incidit el líder de la formació domicili, qui s'ha mostrat "orgullós" que un demòcrata li hagi dit "a l'extrema dreta el que havia de dir-los", en referència al enfrontament amb el líder de Vox, Santiago Abascal.





"Crec en la gent. L'única garantia que no hi ha un acord entre PP i PSOE és que Podem estiguem molt forts", ha conclòs per cridar a votar massivament el proper dia 10.