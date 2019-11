Cada vuit segons mor una persona per diabetis al món, el que suposa una mitjana de 7,5 pacients morts cada minut, segons ha avisat la presidenta de la Fundació de la Societat Espanyola de Diabetis (SED), Sonia Gaztambide, amb motiu del dia Mundial de la malaltia, que se celebrarà el proper 14 de novembre.









A Espanya les xifres de mortalitat per diabetis sense també alarmants ja que es calcula que cada any moren per aquesta causa unes 25.000 persones, el que suposa, tal com ha recalcat el president de la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE), Andoni Lorenzo, "moltíssimes més morts" que les registrades en accidents de trànsit, unes 1.200 morts cada any.





No obstant això, i malgrat aquesta elevada incidència, la qual se suma al fet que ja hi ha unes 6 milions de persones a Espanya afectades per la diabetis, tant la mortalitat, com les complicacions associades a la malaltia i, fins i tot, la seva aparició es pot prevenir amb una major conscienciació i educació a nivell social i polític.





"La diabetis és una malaltia desconeguda i terrible. Les seqüeles que pot deixar són grans, complexes i complicades, tot i que malauradament això no ho sap la societat, tot i que s'ha demostrat que si se segueixen les recomanacions dels metges es pot tenir una vida normal, saludable i corrent ", ha asseverat Lorenzo.





Aquestes recomanacions passen per l'adherència als tractaments farmacològics pautats pels professionals mèdics, la realització d'exercici físic i portar una dieta sana. Això no obstant, tant Lorenzo com Gaztambide han assegurat que el quart pilar sobre el qual se sustenta el tractament és l'educació.





"Podem tenir les millors medicines però si no estem educats no sabrem com gestionar la malaltia", ha asseverat el president de FEDE, després d'insistir que més del 50 per cent dels casos de diabetis tipus 2 es podrien prevenir i lamentar que la meitat dels pacients no segueixen el tractament prescrit.





Davant de tot això, els experts han avisat que, encara que els pacients han d'informar-se i formar-se adequadament sobre la seva malaltia, les administracions i, especialment, la central han d'incloure la diabetis en les seves agendes. I és que, en Atenció Primària no existeix el perfil d'educador en diabetis i tampoc s'ha creat la figura de la infermera educadora en la malaltia, com així ho han demanat als diferents governs tant la SED com FEDE.