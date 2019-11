Errejón carrega contra la proposta de la llista de més votada

El candidat de Més País a la Presidència del Govern, Íñigo Errejón, considera que el debat a cinc que va tenir lloc aquest dilluns a RTVE ha "posat potes enlaire totes les previsions electorals" per al 10 de novembre, ha carregat contra la proposta del líder socialista, Pedro Sánchez, que es deixi governar a la llista més votada, i ha subratllat que si la gent vota el mateix que el 28 d'abril el més probable és que calgui tornar a repetir les eleccions.









Així ho ha exposat Errejón durant la seva intervenció en un esmorzar organitzat per Nova Economia Fòrum en el qual ha estat presentat per la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i líder de Compromís, Mónica Oltra.





Errejón s'ha mostrat especialment crític amb la idea llançada per Pedro Sánchez durant el debat perquè es deixi governar a la llista més votada. "Això és com dir, ja que no seré capaç d'acordar, m'ho doneu gratis", ha denunciat. Segons la seva opinió, això seria en realitat "una repetició electoral ajornada" ja que només garantiria la investidura, però no l'aprovació d'uns pressupostos ni d'altres mesures urgents per al país.





"Qui busqui solucionar això amb una prima al vencedor està dient que no li importa estar a La Moncloa sense poder canviar la vida de la gent", ha subratllat Errejón, qui segueix sense veure a Sánchez en una "gran coalició amb el PP".





El que sí s'entreveu és una "abstenció tècnica" dels de Pablo Casado i un possible canvi en la llei per deixar pas al Govern del partit més votat, una proposta original del PP per als ajuntaments que fins ara havia xocat sempre amb el 'no 'del PSOE.