Els cinc candidats opinen sobre un debat electoral

Els cinc principals candidats a la Presidència del Govern han participat aquest dilluns en l'únic debat que es va a celebrar en aquesta campanya electoral entre els aspirants a la Moncloa.





El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha explicat que malgrat "les friccions amb els partits de l'oposició", ha estat un debat "respectuós".





Per la seva banda, el president del Partit Popular, Pablo Casado, ha dit que "no hi ha hagut cap acusació sense contestar" però que "per desgràcia" algunes de les seves preguntes no han estat contestades.





El líder de Podem, Pablo Iglesias, s'ha mostrat "content". "Ens alegra que les enquestes diguin que hem guanyat el debat, però això no ens correspon a nosaltres", ha assegurat.





El president de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha mostrat "satisfet" i "content" i ha assegurat que "li agrada debatre", però ha insistit que són els espanyols els que "han de treure les conclusions".





I el líder de Vox i candidat a la Presidència del Govern, Santiago Abascal, ha assegurat sentir-se "molt satisfet" perquè, segons la seva opinió, "sense distorsió i manipulació d'altres partits i de mitjans de comunicació", han pogut fer arribar el seu missatge als espanyols "de manera directa".