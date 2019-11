Defensors d'Evo Morales bloquegen un líder opositor a l'aeroport de La Paz

El líder del Comitè Cívic de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que ha viatjat fins a La Paz per reclamar al president de Bolívia, Evo Morales, que presenti la dimissió, ha quedat bloquejat a l'Aeroport Internacional El Alto per una mobilització de seguidors de l'oficialista Moviment al Socialisme (MAS).





Camacho ha viatjat a La Paz amb la intenció d'organitzar una marxa i entregar a Morales una carta que exigeix la seva dimissió una vegada passat el termini de 48 hores que els Comitès Cívics havien donat al president per anar-se'n pel suposat frau electoral.





El dirigent opositor, no obstant això, no ha pogut abandonar l'aeroport per la presència d'un grup de seguidors de Morales que van començar a concentrar-se sobre les 22.30 de dilluns (hora local), segons denuncia l'oposició, avisats pel Govern.









Centenars de simpatitzants es van concentrar al voltant de l'Aeroport Internacional El Alto en una gran vetlla, si bé un petit grup va aconseguir endinsar-se en la terminal aèria al crit de "Els racistes no passaran" i "Evo, no estàs sol".





A través de les seves xarxes socials, Camacho ha culpat un responsable de la seguretat aeroportuària, Ibert Aguilar, de cridar una horda 'massista'" per frenar-li el pas, i l'ha responsabilitzat del que li pogués passar.





El Ministeri de Govern ha informat en un comunicat d'un desplegament policial "per garantir i protegir la vida i integritat física" de Camacho. D'acord amb l'executiu, el líder opositor està en una zona segura, informa l'agència de notícies oficial ABI.





La ministra de Salut, Gabriela Montaño, ha assegurat a Twitter que a Camacho "ningú a l'aeroport El Alto li va tocar ni un pèl" i, en canvi, ha acusat el cap del Comitè Cívic de Santa Cruz de "cridar funcionaris sense motius".





Finalment, sobre les 8.40 (hora local) el comandant de la policia El Alto, el coronel Franz Celis Mercado, ha informat als manifestants oficialistes que Camacho havia partit de tornada a Santa Cruz.