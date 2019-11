Sánchez s'erigeix com a parapet davant l'Espanya en blanc i negre que representa Vox

El president del Govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha erigit aquest dimarts al PSOE com l'únic parapet a l'"Espanya en blanc i negre" que representa "la ultradreta" de Vox, davant la qual "callen, transigeixen" PP i Ciutadans, pels seus pactes amb ella.





En un míting al Palau de Congressos de Badajoz davant més de 800 militants i simpatitzants, Sánchez ha alertat els partits dirigits per Pablo Casado i Albert Rivera de la "OPA" que Vox ha llançat sobre ells, en el sentit que els pactes que han subscrit per governar a Andalusia, Múrcia i la Comunitat de Madrid "només beneficien a la ultradreta".





Sánchez ha criticat Casat ja Rivera per no rebatre a Abascal quan en el debat de dilluns va defensar liquidar l'Estat autonòmic, va demanar derogar la llei de violència de gènere o il·legalitzar als partits nacionalistes. Amb aquest "silenci" es van mostrar com una "dreta achantada davant d'una dreta agressiva".









Per aquest motiu, els ha demanat "que s'apartin" perquè el PSOE si va a "defensar" una Espanya "diversa, plural, tolerant, democràtica, feminista, europeista".





Sánchez ha demanat una gran mobilització el 10 de novembre a favor del PSOE per disposar d'una majoria suficient amb la qual poder desbloquejar el país, ja que després del succeït des dels comicis d'abril ha "quedat clar" que "no n'hi ha prou amb guanyar".





El líder socialista ha recordat algunes de les mesures realitzades pel seu Govern en a penes 15 mesos per demostrar que tenen "paraula" i "projecte polític", des de l'exhumació de Francisco Franco, a la pujada del Salari Mínim Interprofessional, la recuperació del subsidi per aturats de llarga durada de més de 52 anys o de la cotització a la Seguretat Social de les cuidadores de persones dependents.





Sánchez ha estat precedit en l'ús de la paraula pel president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, que ha afirmat que el PSOE pot aspirar a treure un quart escó per Badajoz o un tercer per la província de Càceres.





Precisament a la ciutat de Badajoz el PSOE va guanyar les eleccions municipals al maig passat per primera vegada en 24 anys, però un pacte entre PP, Ciutadans i Vox va impedir governar a Ricardo Cabezas.