Rufián no aclareix si ERC s'abstindrà davant d'una investidura de Sánchez

El candidat d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha reiterat aquest dimarts que "amb aquest Sánchez i aquest PSOE no es pot parlar", però no ha aclarit si descarta abstenir-se en una investidura, com ja van fer els republicans al juliol.





En roda de premsa a l'ACN, ha assegurat que, després d'escoltar les propostes de Sánchez per a Catalunya en el debat de dilluns, s'ha evidenciat que amb el PSOE actual "no es pot dialogar, no es pot negociar, no es pot fer política".





"A dia d'avui dir 'sí' a Catalunya i estar a favor de Catalunya és dir 'no' a Sánchez, és estar en contra d'aquest Sánchez i d'aquesta PSOE", ha advertit.





Preguntat per si això vol dir que descarta abstenir-se en la seva investidura, ha insistit en la necessitat d'afeblir primer a les urnes per obligar-lo a dialogar i considera que l'única manera de aconseguir-ho és que l'independentisme derroti als socialistes el 10N, perquè, si no succeeix i el PSOE està forta, pactarà amb la dreta, segons ell.









"Per agafar a Sánchez i asseure en una taula de diàleg i negociació ha d'estar derrotat, ha de perdre, ha de no poder escollir. És pura demoscòpia", ha reivindicat.





A més, ha qüestionat quina és l'alternativa a aquesta voluntat de diàleg: "La màgia, el fum, el simbolisme", que creu que no servirà per resoldre el conflicte català a través de la política.





DR. JEKYLL I MR. HYDE





Rufià ha alertat que Sánchez vol pactar amb la dreta una gran coalició i que això suposaria una regressió de drets, però creu que això pot evitar-se si l'independentisme aconsegueix un gran resultat el 10N i debilita Sánchez.





Ho ha il·lustrat dient que "Sánchez és Dr. Jekyll i Mr. Hyde", en referència de la novel·la de Robert Louis Stevenson: per Rufián, quan Sánchez està feble és Dr. Jekyll i alça la bandera de l'esquerra i el diàleg, com creu que va fer quan volia recuperar la Secretaria General del PSOE, però quan està fort és Mr. Hyde i s'acosta als postulats de la dreta, com considera que està fent ara.





El candidat republicà ha defensat que la seva abstenció al juliol va ser per a frenar la dreta i "va ajudar a desemmascarar el PSOE", i ha sostingut que els vots d'ERC no van ser ni seran a canvi de res.





"Els vots d'ERC mai són a canvi de res. Fer política mai pot ser un fracàs, nosaltres l'únic que fem és política perquè la gent està cansada de l'antipolítica", ha sentenciat.





SÁNCHEZ "PROVOCADOR"





Ha recriminat que en el debat es va veure un Sánchez "provocador" que va presentar tres propostes per a Catalunya que ha titllat de dramàtiques, ja que considera que va insultar l'escola catalana amb el seu anunci d'implantar una assignatura en educació en valors civils, constitucionals i ètics.





Sobre la proposta de Sánchez de reincorporar en el Codi Penal la penalització de referèndums il·legals, Rufián ha afirmat que és "criminalitzar el vot" i la democràcia, i ha preguntat que, si ara demana que un referèndum sigui delicte, per què els presos sobiranistes estan empresonats per l'1-O.





"Si demana que un referèndum sigui delicte vol dir que ara no és delicte. Ergo vol dir que hi ha nou persones a la presó de manera completament injustificada", ha alertat.





També s'ha referit a l'anunci de Sánchez sobre TV3 i ha assenyalat que és una proposta que ja s'ha aprovat al Parlament, i que els socialistes van donar suport: "Ja es va votar amb els vots d'Iceta, que es diguin".