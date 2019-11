El PNB exigeix la transferència de la xarxa ferroviària a l'Administració basca

El cap de llista del PNB al Congrés per Guipúscoa, Joseba Agirretxea, ha reclamat la transferència de la xarxa ferroviària a l'administració basca, perquè "des d'Euskadi el gestionarem millor".





En una visita electoral a Zumarraga al costat d'altres candidats jeltzales, Agirretxea ha destacat que "la línia de Rodalies Irun-Brinkola vertebra el territori de Guipúscoa de nord a sud i mou a milers de persones cada dia".









"És un element realment important en el dia a dia laboral i per al conjunt de la societat en general", ha sostingut, per afegir que, "a més de ser un transport, és un element de vertebració". Per tant, ha considerat de "vital importància" i per això ha assegurat que seguiran "lluitant" per aconseguir la transferència de la xarxa ferroviària.





"Estem segurs que si és nostre, el gestionaríem millor", ha subratllat. Agirretxea ha incidit que per al PNB "el tema de les infraestructures i la seva transferència a l'administració basca és una prioritat", perquè "el temps ens ha demostrat que al País Basc i des d'Euskadi es gestiona millor".





A més, ha censurat que els partits que han governat a l'Estat, "mai han avançat per la seva pròpia voluntat en relació als temes que afecten l'autogovern basc i tampoc han donat prioritat als temes que s'han reclamat des del nostre poble". "Per això necessitem, i volem, estar a Madrid, per demanar el que és nostre i per seguir aprofundint en l'autogovern", ha defensat.