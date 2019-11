Errejón adverteix que, si és per Sánchez i Iglesias, hi haurà terceres eleccions

El candidat de Més País a la Presidència del Govern en les eleccions generals, Iñigo Errejón, ha afirmat que, si depèn dels líders del PSOE i de Podem, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, "es va a unes terceres eleccions", i els ha proposat asseure els tres la mateixa nit electoral per formar un Govern. "Si no ho fem per a gener, els tres hauríem anar-nos", ha assegurat.





En una trobada celebrada a Biscaia Aretoa de Bilbao, juntament amb l'ex alcaldessa de Madrid Manuela Carmena i el cap de llista de Més País-Euskadi Eraiki, Txema Urkijo, Errejón ha qualificat de "vergonyós" el debat d'ahir a la televisió dels candidats socialista, de la formació estatge, del PP, de Ciutadans i de Vox.









En aquest sentit, ha lamentat que, si depengués de Sánchez i Iglesias, tal com ahir es va veure, "anem a una terceres eleccions", i ha retret que es puguin "regalar noves oportunitats a l'extrema dreta" per arribar al Govern, una cosa que, al seu parer, pot ocórrer per "l'avorriment i cansament" dels electors progressistes.





Després de cridar a votar Més País a la gent que se sent "òrfena, defraudada i enfadada" davant el debat, ha plantejat, per trencar "el bucle" i el "desencant" en la política estatal, en primer lloc, que tots els progressistes "vagin a votar" per aconseguir "la victòria" enfront de les dretes.





A més, ha apuntat que, si hi ha "una victòria progressista", aquesta vegada els tres candidats de les formacions d'esquerres han de garantir que "es converteixi en un Govern". "Llancem un emplaçament: si hi ha una majoria progressista al 10N, aquest dia, aquesta nit, el dia 11 com a molt tard, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias i jo ens hem de seure i fer un Govern i, si no ho fem al gener, els tres hauríem d'anar-nos", ha assegurat.