El Barça no reacciona i empitjora davant l'Slavia

El FC Barcelona ha empatat aquest dimarts al Camp Nou contra l'Slavia Praga (0-0) en la quarta jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, en un partit en què van deixar escapar dos punts del seu feu, en el que no van reaccionar després de la derrota a LaLiga Santander i van empitjorar, si és possible, la imatge oferta a la soferta victòria de Praga.





Mal partit d'un Barça que tenia aquest partit marcat en vermell per diversos partits. Guanyar ficava virtualment l'equip en els vuitens de final. Si, a més, el joc era vistós s'esborrava la mala imatge de Praga tot i el triomf 1-2 de llavors. I, a més, es podia canviar el xip i deixar en ensopegada el gairebé enèsim desfet com a visitant; la derrota davant el Llevant 3-1 del cap de setmana.





Però res d'això va passar. Ni es va deixar sentenciat el grup ni es va guanyar ni es van allunyar els fantasmes que, amb les seves cadenes, semblen tenallar i lligar de mans a l'equip. No hi ha joc, ni associatiu com en uns grans temps de Guardiola o més directe com amb Luis Enrique, tots dos ja molt llunyans. Hi ha ratxes, que depenen de les estrelles i per això són fugaços.





L'Slavia Praga no va tenir grans ocasions de gol però sí un bon posicionament al camp. Amb una defensa molt avançada i tenint clar que la pressió era alta i es buscava la porteria contrària amb rapidesa, van plantar cara al Barça i van donar sensació de perill en els seus acostaments a un Ter Stegen que, és cert, tot just va haver d'actuar.









Les taules van ser sense gols, però en gols anul·lats l'empat va ser a un. Al Barça li van anul·lar un gol a Arturo Vidal per fora de joc previ de Messi. A l'Slavia, també per fora de joc, li van prendre una mica a la vora del descans. De vegades, però, va guanyar per golejada un Barça que no va estar res, però res, fi en els metres finals.





Va millorar en el segon temps amb l'entrada de Ansu Fati, per un Ousmane Dembélé que va tenir els cables creuats, o potser les botes al peu contrari. Mal partit del gal, que amb prou feines va connectar amb el seu lateral Nelson Semedo --que va tenir la primera gran ocasió però va fallar un mà a mà al minut 11--.





Ho va intentar Messi, que va tenir la més clara a l'enviar un cop d'esquerra al travesser després de córrer tot el camp amb diversos jugadors blau clar perseguint. D'entrar, hagués canviat el partit i potser amarrat la victòria, però ni Messi va ser messies en una nit que va acabar amb xiulets de retret i malestar al Camp Nou.





L'argentí va tenir el gol també a l'equador del segon temps però el porter Kolar, el millor de l'Slavia Praga, es la va treure. Com la resta de pilotes amb cert perill dels blaugranes. Es gairebé va prometre una reacció en la prèvia del xoc però aquesta no va aparèixer ni se l'intuir. El Barça va jugar més lent, va córrer molt menys que el rival i va estar, encara que no tant com a Praga, algun temps tancat al darrere.





Segueix líder el Barça, amb vuit punts, i invicte. Però aquest empat doldrà molt més que el del Signal Iduna Park de Dortmund. No hi va haver reacció tot i la marxa extra que li va posar al partit Ansu Fati, que prop va estar de regalar un tant Messi, ni malgrat aquesta pressió que tenien els blaugranes de posar les coses al seu lloc. L'Slavia, jugant valent, s'emporta el premi merescut que ja va fregar a Eden Arena.