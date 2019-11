Casado presumeix de l'experiència de PP combatent el nacionalisme

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha recalcat aquest dijous que només el Partit Popular pot desallotjar el socialista Pedro Sánchez del Palau de la Moncloa i compta amb experiència per afrontar la crisi econòmica i territorial a Espanya. En el cas concret de Catalunya, ha al·ludit de forma implícita a Vox a l'assegurar que hi ha partits que creuen que la política d'Estat és "la política de barra de bar" i "llavors diuen coses que se'ls ocorren per veure qui és més dur".





"Per posar ordre a Catalunya, cal haver posat ja ordre a Catalunya. I el PP va dissoldre el Govern de Puigdemont i va parar el 'pla Ibarretxe'. Per tant, el nostre partit ja sap com enfrontar-se als separatistes sense que ens tremolin les cames , però sobretot aplicant en el moment adequat i amb la fermesa necessària la legalitat en vigor", ha proclamat.









Així s'ha pronunciat Casado en un míting de campanya de la coalició electoral PP-Fòrum a l'Auditori Príncep Felip d'Oviedo davant un miler d'assistents, entre els quals figurava el fundador de Fòrum Astúries, Francisco Álvarez Cascos, amb el qual s'ha fos en una abraçada al final de l'acte. Com en altres visites a aquesta comunitat, ha apel·lat a la Reconquesta per assegurar que, des del Principat, el PP va a "reconquistar el futur d'Espanya".





"CAL 'BOTAR-LOS' FORA DEL GOVERN"





Casado ha afirmat que només el PP sap com enfrontar-se als independentistes amb la fermesa necessària i la legalitat. "Des de la barrera no val pensar, cal sortir a torejar i posar ordre", ha postil·lat tot seguit, un dia després del debat a cinc organitzat per l'Acadèmia de Televisió en què Abascal va exposar algunes de les seves propostes més dures com suspendre l'autonomia de Catalunya o aturar immediatament al president de la Generalitat, Quim Torra.





Després d'assegurar que el 10 de novembre hi ha una "oportunitat de canviar ja les coses" abans que sigui "tard", ha advertit que Espanya "no aguanta" una crisi econòmica més amb un Govern socialista al capdavant. "Cal "botar-los" del Govern, amb b, perquè la crisi no torni a causar estralls", ha proclamat.