Monzón augmenta la participació a Prisa

El president no executiu de Prisa, Javier Monzón, ha reforçat la seva participació en el grup Prisa amb la compra de 375.000 accions amb un cost proper als 480.000 euros.













Així ho ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





L'adquisició s'ha realitzat entre els dies 30 i 31 d'octubre.





Monzón ja comptava amb 125.000 participacions i, amb aquesta nova operació, posseeix el 0,071 per cent del capital.





Montsó va ser citat a declarar a l'octubre com investigat en el cas de finançament il·legal del PP de la Comunitat de Madrid. Un cop el Consell de Prisa va conèixer la imputació, va fer un informe per evaluar les conseqüències d'aquest fet per a la companyia, i la majoria de vocals van donar suport la seva continuïtat.