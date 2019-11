Cruz aclareix que Sánchez va parlar de portar Puigdemont en nom de l'Estat i no del Govern

El candidat del PSC al Senat per Barcelona, Manuel Cruz, ha afirmat aquest dimecres que quan el candidat a la Presidència del PSOE, Pedro Sánchez, va parlar en el debat de dilluns de portar a Espanya a l'expresident Carles Puigdemont ho va fer en nom de l'Estat i no en el del Govern.









"Ha parlat com a president de l'Estat, no com a president de l'Executiu. En cap cas afecta la separació de poders", ha argumentat Cruz en una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), en què ha afegit que la voluntat de Sánchez era mostrar el suport de l'executiu a l'judicial.





A més, ha afegit que a nivell internacional, el representant de l'Estat és el president de l'Executiu i que és normal que el president en funcions digui en un debat electoral quina és la seva actitud al respecte.





La polèmica va saltar en el debat de dilluns en què Sánchez es va comprometre "a portar-ho de tornada a Espanya ja que rendeixi comptes davant la justícia", cosa que ja en el mateix debat i de forma immediata el candidat d'Unides Podem, Pablo Iglesias, li va fer notar, en subratllar que serien els tribunals els que decidirien sobre l'expresident català.





Preguntat per si llançar aquest parament com un compromís en el debat no porta a confusió, Cruz ha demanat no agafar-se només a la paraula compromís i recollir tota la frase, i ha insistit que no parlava com a cap de l'Executiu sinó com a representant de l'Estat a l'exterior i que ho feia "en plural majestàtic".





Sánchez ha fet aquest mateix dimarts una entrevista en què ha utilitzat el mateix argument i ha explicat que la Fiscalia General de l'Estat ha demanat al jutge instructor activar l'euroordre contra Puigdemont: "I la Fiscalia de qui depèn?", Ha dit en referència al fet que depèn del Govern.