Els fiscals mostren el seu malestar perquè Sánchez posa en dubte la seva independència

El cap de l'Executiu i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, defensa ara la dependència de la Fiscalia del Govern per demostrar que el seu gabinet també està actuant per aconseguir portar de tornada a Espanya a l'expresident fugat de la Generalitat, Carles Puigdemont.









"¿La Fiscalia de qui depèn?", Ha contestat Sánchez en una entrevista a RNE quan li han preguntat per què va prometre en el debat electoral portar de tornada a Espanya a Puigdemont com si d'un compromís electoral es tractés. Segons l'entrevistador va reconèixer que la Fiscalia depenia de l'Executiu, Sánchez va afegir: "Doncs ja està".





No obstant això, durant la causa del Procés, Sánchez va defensar la independència i l'autonomia de la Fiscalia respecte al Govern quan des de l'independentisme se li demanava que influís perquè no acusés de rebel·lió als dirigents empresonats.





Sánchez ha explicat que quan el dilluns al debat va anunciar que portaria a Puigdemont a Espanya es referia al fet que la Fiscalia va demanar al jutge instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, que reactivés l'euroordre contra el líder independentista.





"Espero que més aviat que tard Puigdemont rendeixi comptes davant la justícia espanyola", ha assenyalat, precisant que tot depèn del temps que la justícia belga tarda a respondre a aquesta sol·licitud.





FISCALS REIVINDIQUEN SEVA INDEPENDÈNCIA





L'Associació de Fiscals (AF) ha recordat al president del Govern en funcions que la Fiscalia és una institució "independent" i que no compleix "ordres" de l'Executiu.





En un comunicat, l'AF ha lamentat el "desconeixement" per part de Sánchez de les "funcions conferides al ministeri fiscal", ja que aquestes manifestacions "no s'ajusten a la realitat i generen en la ciutadania una confusió inacceptable".









Davant les declaracions de Sánchez, l'associació ha contestat que la Fiscalia és "independent i només depèn de la legalitat", pel que ha subratllat que el Ministeri Públic "no compleix ordres del Govern".





EL PP DEMANA RESPECTE





Per la seva banda, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha demanat al president del Govern en funcions que respecti les institucions de l'Estat i alhora ha defensat l'autonomia de la Fiscalia.





Montesinos ha recalcat que la Fiscalia "és un òrgan autònom i des del PP sempre respectarem a totes les institucions de l'Estat i defensarem aquesta autonomia i al ministeri fiscal davant les pressions que no es deuen realitzar per part d'altres actors polítics".





Sobre el reial decret llei de l'executiu per impedir que la Generalitat i qualsevol altra entitat pública desenvolupi una administració electrònica que quedi fora del control de l'Estat per allotjar-se en servidors fora de la UE, com succeeix amb Identicat, el dirigent del PP ha assenyalat que li sembla "molt bé que en el marc de la llei el Govern prengui les decisions que consideri oportú".





En aquest punt, Montesinos ha reiterat que Pedro Sánchez "va tard en altres decisions", citant de nou l'activació de la Llei de Seguretat Nacional: "No pot ser que -Quim- Torra segueixi en la cúspide dels Mossos i no pot seguir al capdavant de la Policia Autonòmica ".





També ha insistit que el Govern espanyol "hauria d'haver enviat ja el requeriment a Torra perquè respongui si està amb la Constitució i la llei o que s'atengui a les conseqüències". El portaveu nacional del PP ha tornat a criticar que Pedro Sánchez "no està actuant a l'altura de les circumstàncies", exigint-li que "garanteixi la seguretat a Catalunya, l'ordre públic, la llibertat i la igualtat".