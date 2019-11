Unides Podem focalitza la campanya en els problemes quotidians

Unides Podem ha llançat una nova campanya enfocada a xarxes en què persones relacionades amb diferents col·lectius socials es qüestionen les polítiques socials actuals i proposen alternatives idèntiques a les quals defensen els morats. Acaben dient: "A veure si seré de Podem".









En total han llançat una dotzena de vídeos curts mes cartelleria, i en cada un es posa el focus en un problema per anar desgranant les propostes dels morats al respecte. Així, incideixen en la necessitat d'intervenir el preu dels lloguers, que l'educació de 0 a 3 sigui gratuïta, que les pensions estiguin ancorades per llei a l'IPC, que es limitin els contractes temporals o que es faci front als reptes de la Espanya buidada.





"Quina clavada la llum una altra vegada", diu una jove quan rep la factura, i es pregunta per a què serveix el Govern si no és per "estrènyer-les rosques a aquests pocavergonyes". Tot seguit reflexiona preguntant-se si serà de Podem per pensar aquestes coses.





Una altra de les peces, en què es veu a un home de negocis ben vestit, explica que després de la crisi els bancs no han tornat els 60.000 milions d'euros del rescat, i denuncia que els polítics no s'ho reclamen perquè els financen les campanyes electorals .





Al llarg de les peces denuncien la posició del PSOE "republicà" amb la Monarquia, els problemes per emancipar pels baixos salaris, i com afrontaran els partits una nova en crisi: "Aquest cop les retallades per dalt".