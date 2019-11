Rosa Díez demana a Barcelona el vot per al PP

La exfundadora d'Unió, Progrés i Democràcia (UPyD) i exdirigent del PSOE, Rosa Díez, ha demanat el vot per al líder del PP, Pablo Casado, en les eleccions generals que se celebren diumenge que ve: "Vull que guanyis les eleccions" , ha afirmat.





Així s'ha pronunciat Díez en un acte organitzat pel PP a la sala Martí l'Humà del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), situat just al costat del saló del Tinell, en què han intervingut també Pau Casado, la portaveu el PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, i el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández.





Casado ha defensat l'esperit de 'Espanya Suma' i ha assenyalat que aquest no era un "acte de partit". No obstant això, poc després Rosa Díez, que s'ha definit com una ciutadana "sense carnet" però "no neutral", ha assegurat que ella sí que pensava que era un acte de partit i que havia assistit perquè "li dóna la gana".





Després de defensar la "agrupació" del constitucionalisme per "defensar la democràcia", Díez ha carregat durament contra l'actuació a Catalunya de Pedro Sánchez i José Luis Rodríguez Zapatero. Dit això, ha demanat el vot per al PP a les generals d'aquest diumenge.





"Li demano als ciutadans espanyols, després de sentir a Pau Casado dir que no hi haurà ni més valium ni més ibuprofèn ni més entreguisme ni als nacionalistes ni als enemics d'Espanya, després de tot això, estic aquí perquè vull que tu guanyis les eleccions ", ha conclòs.





Díez, que ha ensenyat un exemplar de la Constitució, ha justificat el seu suport al PP dient que a les eleccions del 10 de novembre el que està en joc no és un partit d'esquerres o dretes al govern "sinó l'ordre constitucional, la democràcia , la llibertat i aquests articles de la Constitució que són sagrats i innegociables".









A més, ha dit que ha participat en el míting perquè la formació política "ha après dels seus errors del passat i no tornarà a caure en l'apaivagament del nacionalisme per garantir la igualtat entre tots els espanyols".





Díez també ha cridat a no renunciar a ser provocadors i ha defensat que cal sortir al carrer per recuperar l'espai públic: "Si no sortim els que som una mica coneguts, com van a sortir amb llibertat els ciutadans anònims, que estan esperant que els donem exemple i que ens arrisquem".





Ha afirmat que Sánchez és el candidat dels enemics d'Espanya i ha dit que està dolguda perquè no ha sortit cap veu des de dins del PSOE que l'hi digui.