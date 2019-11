Regne Unit es burla de l'euroordre contra Ponsatí negant-se a tramitar-la

Les autoritats del Regne Unit han contestat aquest dimecres a l'ordre de detenció europea dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena sobre l'exconsellera d'Educació catalana Clara Ponsatí que la petició "és desproporcionada" acord amb la seva legislació, de manera que no li donaran tràmit, segons un document rebut per la Unitat Oficina Sirene (cooperació policial europea) dependent del Ministeri de l'Interior.

MÉS INFORMACIÓ Llarena emet euroordres de detenció contra Ponsatí, Comín i Puig





Llarena, que instrueix la causa pel 'procés' va emetre aquest dimarts una nova ordre europea de detenció i entrega contra Ponsatí, escapolida a Escòcia, per un delicte de sedició després de descartar el de malversació a la llum de la sentència dictada per la Sala penal del Tribunal Suprem, segons la qual, la cessió d'espais per a la celebració del referèndum il·legal que se li imputa a ella no entraria en aquest tipus delictiu.





"L'ordre de detenció europea ha estat revisada per un advocat especialitzat

del Regne Unit en nom de l'Agència Nacional contra la Delinqüència. Han determinat que és desproporcionat conformement a la legislació del Regne Unit", contesten ara les autoritats britàniques al Ministeri de l'Interior espanyol mitjançant aquest sistema de cooperació policial entre països.





D'aquesta manera, les autoritats de Regne Unit indiquen a Espanya que l'ordre de detenció europea "no ha estat certificada pel Servei Nacional SIRENE del Regne Unit i, de moment "no prendran cap altra mesura en relació amb aquest assumpte".





HO "TORNARAN A AVALUAR" SI HI HA MÉS INFORMACIÓ





Emplacen no obstant això a Espanya a fer arribar "informació sobre l'historial delictiu previ" de Ponsatí "o qualsevol altra informació relativa a la gravetat de la infracció" que tingui en el seu poder. En aquest cas, tornaran a "avaluar la decisió de no certificar aquesta ordre de detenció europea".





Segons fonts jurídiques, el problema resideix en què la sedició en la legislació de Regne Unit és una qüestió d'ordre públic i no un delicte contra l'Estat, com s'entén a Espanya, per aquest motiu considerin una desproporció lliurar a la consellera.





Altres fonts assenyalen que no obstant això, a més de les autoritats policials o del Ministeri de l'Interior de Regne Unit, es va cursar la petició de lliurament a l'autoritat judicial d'Escòcia, a la qual a més s'ha enviat aquest dimecres l'ordre europea de lliurament traduït a l'Anglès.





Ara com ara, apunten aquestes fonts, la resposta només es refereix al sistema Sirene de cooperació policial entre països, per la qual cosa caldrà esperar que es pronunciï el sistema judicial escocès.





PONSATÍ NO COMPAREIXERÀ DEMÀ DAVANT LA JUSTÍCIA ESCOCESA





Precisament, Ponsatí havia anunciat la seva intenció de comparèixer davant la justícia escocesa aquest dijous, però el seu defensa aquest dimecres ha dit que posposarà el lliurament.





En un comunicat, el seu advocat Aamer Anwar ha assegurat que aquest dimecres al matí els va arribar l'euroordre d'arrest traduïda i que les autoritats del Regne Unit han demanat aclariments sobre la sol·licitud d'extradició a Espanya.





Anwar ha considerat que l'euroordre emesa pel jutge del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena conté "contradiccions" i que es refereix als delictes de rebel·lió i sedició, encara que Ponsatí només és acusada de sedició, i sense aclarir el seu rol en els fets.