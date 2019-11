La Fiscalia investiga un gag de 'Polònia' que va caricaturitzar a agents policials

La Fiscalia de Barcelona investiga un gag del programa d'humor 'Polònia' emès a TV3 que va caricaturitzar a agents policials, després de rebre un escrit de denúncia presentat per Csif, han informat aquest dimecres fonts del Ministeri Públic.





La denúncia de Csif s'ha acumulat a les diligències d'investigació obertes fa una setmana per presumpte delicte d'injúries als cossos de seguretat després que la Trisindical de Mossos d'Esquadra --formada pels sindicats SPC, SME i CAT-ME-- denunciés un altre gag del programa d'humor 'Està passant' emès a TV3 per referir-se a agents de la policia catalana com "putos gossos".

En el seu escrit, Csif va denunciar el gag de 'Polònia' del 24 d'octubre en el qual "el grup Manel interpreta una cançó i un ball titulat 'Poli Band" i també va incloure el gag de' Està passant', considerant que tots dos van constituir supòsits delictes d'odi i injúries a funcionaris públics.









El sindicat va afirmar que en la cançó denunciada apareixen quatre persones amb roba policial i amb defenses antiavalots que "comparen a la policia amb una banda d'analfabets, assetjadors morals, agressius i violents, que causen lesions a la ciutadania indiscriminadament".





Csif també ha considerat que en el gag de 'Polònia' es va fer "referència a fets concrets descontextualitzats esdevinguts durant els disturbis" per la sentència de l'1-O, segons indica el sindicat.





La Fiscalia té un termini de sis mesos per tramitar les seves diligències d'investigació i decidir si porta el cas als tribunals.