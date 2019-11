Investigadors del CNIO identifiquen una possible via per a la prevenció de càncer de mama

El Grup d'Investigació Clínica de Càncer de Mama de el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), que lidera el doctor Miguel Ángel Quintela, i que compta amb el suport de CRIS contra el càncer, han descobert una estratègia molecular que ajudaria a evitar la formació de tumors en ratolins i, per tant, una possible via per a la prevenció de càncer de mama.





Aquesta troballa, que s'acaba de publicar a la revista 'Nature Communications', es basa en l'enzim FASN, els nivells del qual es troben elevats en nombrosos tipus de càncer i és crucial perquè es produeixi un dels processos essencials pel qual una cèl·lula normal es transforma en cancerosa. Bloquejar FASN en un model animal de càncer de mama agressiu va retardar l'aparició de tumors i va ampliar la seva supervivència en un 68 per cent.





L'equip ha treballat per desenvolupar aquest projecte amb l'Hospital de Fuenlabrada, Quirón de Pozuelo i l'Hospital de la Princesa. En aquesta investigació s'ha pogut demostrar que quan les cèl·lules no tenen FASN, un complex de proteïnes implicades en la síntesi d'àcids grassos, no són capaços de realitzar un dels passos més importants perquè es formin tumors: normalment les cèl·lules dels teixits sans creixen en capes, bidimensionals, i quan s'amunteguen solen morir. La capacitat d'amuntegar i créixer en aglomerats és una de les característiques dels tumors.









El grup del doctor Quintela ha comprovat que les cèl·lules sense FASN no són capaços de fer aquest pas fonamental en el desenvolupament del càncer. No només això, sinó que models animals en els quals s'elimina FASN no arriben a desenvolupar tumors. El bloqueig d'aquest mecanisme ha retardat l'aparició de tumors i ampliat la supervivència un 68 per cent. Tot i que la interrupció de la funció de FASN no elimina tumors ja establerts, aquestes dades tenen moltíssima importància en el camp de la prevenció del càncer de mama, obrint una via mai explorada fins al moment.





Segons detalla el CNIO, els propers passos de la investigació, seran tractar d'estudiar les implicacions d'aquestes troballes per a la metàstasi i per resposta de el sistema immune als tumors. També, en el futur, es podria analitzar el potencial de la troballa per a la seva possible aplicació en poblacions de risc.





"Des de CRIS, volem donar-li l'enhorabona a el doctor Quintela i al seu equip, pels avenços aconseguits i la seva lluita incansable per trobar una cura a el càncer de mama. Aquest nou descobriment és molt important ja que obre una potencial via per a futures estratègies de prevenció de l' càncer de mama ", ha assenyalat Marta Cardona, directora de la Fundació CRIS Contra el càncer.





En la seva opinió, "és imprescindible donar suport i finançar projectes a llarg termini perquè la investigació puguin aconseguir resultats reals i que a posteriori es vegin beneficiats els pacients. Per això, portem més de 4 anys donant suport a aquest equip, i l'any passat vam renovar el acord a tres anys".