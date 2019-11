Brutal apunyalament d'un líder oficialista a Hong Kong

Junius Ho és una de les bèsties negres dels manifestants antigovernamentals de Hong Kong. Els protestants de la revolta dels paraigües l'odien tant que no és estrany llegir missatges a les xarxes socials en què se li desitja la mort.





Aquest dimecres, un activista antixinès ha fet un pas més i ha ferit al polític oficialista de forma brutal. Fent-se passar per un dels seus partidaris, l'agressor es va dirigir al parlamentari per lliurar-li unes flors. Però amb un gest ràpid i segur, com es pot veure en el següent vídeo, va extreure d'una borsa un ganivet amb el qual va clavar una punyalada al pit de Ho.





L'atacant, que va ser reduït per seguidors de Ho, va cridar "Junius Ho, ets escòria!" en el moment de atacar-li. El polític oficialista es recupera en un hospital, mentre que l'atacant va ser arrestat per la policia.