Obra Social 'la Caixa', entre els guanyadors dels III Premis Iberdrola a la Cooperació Energètica Internacional

Iberdrola i el Club d'Excel·lència en Sostenibilitat han donat a conèixer avui els guanyadors de la tercera edició dels Premis Iberdrola a la Cooperació Energètica Internacional, en el transcurs d'un esdeveniment celebrat a les oficines de la companyia a Madrid.





En aquesta nova convocatòria els guanyadors han estat Ferrovial, en la categoria Sector Privat: Gran Empresa i Pime; l'Institut Tecnològic de Canàries, en la categoria de Sector Públic: Administració i empreses públiques; i Obra Social 'la Caixa', en la categoria de Tercer Sector: organitzacions sense ànim de lucre i no governamentals, amb una menció especial en aquest apartat per Fundació EKI.

Els premis han estat lliurats pel secretari d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib, Juan Pablo de Laiglesia, i el president d'Iberdrola, Ignacio Galán, en presència de la directora de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (Aeacid), Aina Calvo, i el secretari general de l'Club d'Excel·lència en Sostenibilitat, Juan Alfaro.





Després de felicitar els guardonats, Galán ha assegurat que “tots els projectes presentats en aquesta convocatòria evidencien aquests beneficis que aporten al món l'enteniment i el treball en comú d'empreses, governs i societat civil en la solució de problemes globals, com com la lluita contra el canvi climàtic i l'accés universal a l'energia”.









Per al president d'Iberdrola, els premiats "condensen totes les qualitats i actituds necessàries per garantir l'accés a serveis energètics assequibles, fiables i sostenibles per a tots els que habitem aquest planeta: les seves iniciatives són el resultat d'un coneixement profund, però també de la imaginació imprescindible per poder trobar solucions certament noves. Destil·len, en altres paraules, rigor tècnic, esquitxat d'idealisme. Ens ensenyen també que, per marcar la diferència, la solidaritat ha de ser germen d'un empoderament durador. I ens demostren, finalment, que la cooperació actua sempre com el millor nexe de voluntats".





Finalment, Ignacio Galán ha assenyalat que "el nombre de persones que viuen sense electricitat s'ha reduït en un 40% des de l'any 2000, però encara són prop de 900 milions els que no en tenen. Per això, en Iberdrola assumim ja fa anys la nostra responsabilitat en l'impuls d'actuacions que permetin l'ús de formes modernes d'energia, amb models ambientalment sostenibles, econòmicament assumibles i socialment inclusius".





L'objectiu dels Premis Iberdrola a la Cooperació Energètica Internacional és posar en valor les iniciatives més destacades dutes a terme per empreses, administracions públiques i tercer sector que demostrin un compromís actiu en la universalització de l'energia. Tot això contribuint a la consolidació de l'7è Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de l'ONU i, en particular, a la meta 7.1, que persegueix l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables, sostenibles i moderns. En les tres edicions celebrades fins a la data, més de 75 organitzacions espanyoles i de la resta de l'món han presentat les seves respectives candidatures.





Els projectes guanyadors





El jurat ha volgut reconèixer en la categoria empresarial la tasca de Ferrovial, que ha estat representada per Juan Francisco Polo, director de Comunicacion i Responsabilitat Corporativa de la companyia, plasmada en el seu projecte Binomi Aigua - Energia.





Aquesta iniciativa perseguia reconstruir la pau a El Salat, Colòmbia, una zona a la qual 200 famílies van decidir tornar per recuperar la seva terra. Ferrovial, dins del seu programa de cooperació internacional Infraestructures Socials, i en col·laboració amb Ajuda en Acció i la Fundació Setmana, va treballar en la rehabilitació i ampliació d'un aqüeducte i va instal·lar un sistema de bombeig solar fotovoltaic que assegura un proveïment d'aigua constant per a 1.200 persones.





Per la seva banda, Carolina Darias Sant Sebastià, consellera d'Economia, Coneixement i Ocupació de el Govern de Canàries, ha recollit el premi com a presidenta de Consell d'Administració de l'Institut Tecnològic de Canàries, entitat guanyadora en la categoria de Sector Públic pel projecte clima-RISK (Adaptació a el canvi climàtic, prevenció i gestió de riscos), una iniciativa de cooperació tècnica i institucional entre les Canàries i els països de Mauritània, Senegal i Cap Verd per enfortir les capacitats logístiques i de gestió de riscos davant desastres ambientals en aquests països de Àfrica.





Per a la seva execució, el projecte Clima-RISK compte fins al 2020 amb un pressupost proper als 2,5 milions d'euros, cofinançat en un 85% pel Programa Interreg MAC 2014-2020 de la Comissió Europea, a través del Fons Europeu de Desenvolupament regional (Feder). Cal destacar que les accions, els estudis i els desenvolupaments tecnològics seran extrapolables a qualsevol regió del món amb afeccions i situacions de risc davant desastres naturals ocasionats pels efectes del canvi climàtic.





El programa Work4Progress d'Obra Social 'la Caixa', que promou micro-empreses de transport basades en tricicles o rickshaws, ha estat el projecte guardonat en la categoria de Tercer Sector. Els e-rickshaws impulsats per energia elèctrica i liderats i conduïts per dones, que al seu torn ofereixen servei a altres dones i nenes, són més silenciosos, més barats de mantenir que els tradicionals que fan servir combustibles fòssils i contribueixen a reduir la contaminació, a l' disminuir les emissions de CO2. Ariadna Bardolet, directora de Programes Internacionals de Fundació Bancària 'la Caixa', ha estat l'encarregada de recollir el premi.





En aquesta categoria, el jurat ha volgut distingir amb una menció especial a la Fundació EKI, que subministra, finança i instal sistemes solars fotovoltaics per a escoles i centres de salut a l'Àfrica Subsahariana, en línia amb els ODS. El finançament es planteja a 20 anys sense interessos. EKI persegueix un model escalable on el beneficiari es responsabilitzi de la durabilitat dels equips. Totes les instal·lacions es monitoritzen des de la seu de la Fundació, situada a Getxo. El president del seu Patronat, Jose María Galíndez Zubiría, ha recollit aquesta menció.