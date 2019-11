Els fiscals del Suprem consideren "vomitives" les paraules de Sánchez

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha emès aquest dimecres una concisa resposta, i sense citar-les, a les manifestacions en què president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, afirma que el Ministeri Públic depèn de l'Executiu. Els fiscals de la causa del 'procés' independentista a Catalunya recorden que totes les seves actuacions es produeixen en l'àmbit de la seva "autonomia funcional" i són imparcials.





En tot just un paràgraf, distribuït oficialment per la Fiscalia General de l'Estat, els quatre fiscals que van actuar en la causa especial 3/20907/2017 del Tribunal Suprem -la causa del 'procés'- assenyalen que totes les seves actuacions en aquesta causa judicial, com la resta de les que realitzen "diàriament", s'han produït "en l'àmbit de l'autonomia funcional del ministeri fiscal i amb subjecció als principis constitucionals de legalitat i imparcialitat".









Les tres associacions de fiscals, i diversos dels seus membres a títol particular, han mostrat també la seva "estupefacció" per les paraules del cap de l'Executiu i han advertit que comentaris així poden dificultar el lliurament de reclamats per la justícia, com el cas del expresident català Carles Puigdemont.





"Sorpresa", "estupefacció", "trist", "lamentable", "inexacte", "desafortunat" i fins a "vomitiu" han estat els termes utilitzats pels fiscals, alhora que consideren que Sánchez, amb les seves declaracions, fa una "simplificació" sobre el funcionament de la Fiscalia, ja que "no pot ordenar-li res".





En una entrevista a RNE, el cap de l'Executiu ha estat preguntat sobre per què va prometre en el debat electoral portar de tornada a Espanya a Puigdemont per posar-li a disposició de la justícia, com si d'un compromís electoral es tractés. "La Fiscalia de qui depèn?... Doncs ja està", ha respost. Posteriorment, Pedro Sánchez ha matisat les seves paraules a la xarxa social Twitter assegurant que "la Fiscalia compta amb el suport del Govern".





FISCALS REIVINDIQUEN SEVA INDEPENDÈNCIA





L'Associació de Fiscals (AF) ha recordat al president del Govern en funcions que la Fiscalia és una institució "independent" i que no compleix "ordres" de l'Executiu.





En un comunicat, l'AF ha lamentat el "desconeixement" per part de Sánchez de les "funcions conferides al ministeri fiscal", ja que aquestes manifestacions "no s'ajusten a la realitat i generen en la ciutadania una confusió inacceptable".