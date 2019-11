Buch assegura als Mossos que "tenen la confiança dels catalans"

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha assegurat aquest dimecres als Mossos d'Esquadra que "tenen la confiança dels catalans i les catalanes, i ho demostra l'última enquesta del CEO", en la qual el cos apareix com la segona institució més ben valorada de Catalunya, ha destacat.





En la inauguració de les 'V Jornades internacionals sobre crim organitzat: els tràfics il·lícits', Buch també ha agraït el "pas ferm" que va donar el nou director general de Mossos, Pere Ferrer, d'assumir el seu càrrec en vigílies del segon aniversari de l'1 -O, pel que considera que ha estat valent.





Fins divendres, participaran en les jornades diversos comandaments dels Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil, a més d'empresaris, periodistes, membres de la judicatura i fiscalia, i experts a nivell internacional.





Buch ha reivindicat que el "model propi de seguretat" dels Mossos es basa en l'excel·lència, la confiança, la proximitat amb la ciutadania, la ràpida resposta, la mediació i l'autoavaluació.





"Vostès permanentment s'estan autoavaluant", ha manifestat el conseller, i ha asseverat que l'encert més gran és corregir els errors.





"Més enllà de les critiques puntuals, excepcionals, temporals, no deixin de ser el cos de Mossos d'Esquadra del qual els catalans i catalanes ens sentim orgullosos, començant pel conseller d'Interior", ha afegit, i ha demanat que segueixin mantenint el model de seguretat pública de Catalunya.









REPTES DE SEGURETAT





En relació amb les jornades sobre crim organitzat i tràfics il·lícits, el conseller ha valorat que són els reptes que "la societat catalana i la societat globalitzada" plantegen a nivell de seguretat.





Ha destacat que el principal desafiament són "l'actualització i la internacionalització de l'crim organitzat", ja que ha subratllat que totes les actualitzacions que tenen els dispositius tecnològics també les tenen els delinqüents.





També ha assegurat que des que és conseller ha buscat l'espai perquè els Mossos poguessin "treballar en xarxa" amb altres cossos policials, i ha assenyalat que, per a ell, els delictes més greus són els de tràfic d'éssers humans, amb finalitat de explotació sexual o laboral, extracció d'òrgans, matrimonis forçats i la realització d'activitats il·lícites.





La directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), Montserrat Royes, ha declarat durant la inauguració que les jornades són un bon exemple de la "col·laboració i unió d'esforços" entre la Direcció General de Mossos i l'ISPC, i ha ressaltat que participaran experts de Catalunya i de tot el món.





"El crim organitzat representa diverses amenaces per als fonaments democràtics de la nostra societat i institucions", ha advertit, i ha alertat de la gran quantitat de recursos de què disposen les organitzacions criminals per comprar voluntats.





MIL DETENCIONS A L'ANY





En declaracions als periodistes, el comissari general d'Investigació Criminal, Rafel Comes, ha explicat que els Mossos fan cada any unes mil detencions relacionades amb el crim organitzat, especialment vinculades a "delictes contra la propietat i el tràfic de drogues, tot i que també hi ha alguns detinguts de rellevància relacionats amb el tràfic d'éssers humans".





Ha ressaltat que "la lluita contra el crim organitzat és fonamental en un Estat de Dret perquè afecta les estructures de poder, afecta les estructures econòmiques i a la seguretat pública en general".





També ha detallat que a més dels tràfics il·lícits com drogues, persones o armes, estan apareixent "noves modalitats amb el món virtual", com el tràfic de dades personals o de moneda digital.





Ha afegit que el principal problema és el tràfic de drogues, especialment el de marihuana que s'ha estès per la costa mediterrània.