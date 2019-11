Sánchez acusa Casado de convertir el PP a subaltern de Vox

El cap de l'Executiu i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha acusat aquest dimecres el líder del PP, Pablo Casado, d'haver convertit el seu partit a subaltern de la ultradreta de Vox, en ascens segons mostren tots els sondejos demoscòpics.





En un míting davant d'uns 2.000 militants i simpatitzants al Palau de Congressos i Exposicions de Torremolinos (Màlaga), Sánchez ha tirat de llenguatge taurí per afirmar que Casado ha convertit el PP "als peons de brega" de Vox, després d'escoltar a Casado definir-se com el torero que es va dur les cornades en el debat electoral, mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, va ser el noveller que se'n va anar impune.

Com ve fent en els seus mítings des del debat de dilluns, Sánchez ha presentat el vot al PSOE com l'únic útil per formar govern i valenta per fer front al que representa Vox, davant una "dreta covarda" de PP i Ciutadans que no combat a la ultradreta perquè la necessiten per sumar majoria i poder governar.









"Per això votar al Partit Socialista diumenge que ve no solament és un vot útil per tenir Govern, sinó un vot valent perquè davant el silenci d'una dreta achantada davant d'una ultradreta crescuda, aquí estarem els progressistes per defensar una Espanya democràtica, plural , diversa, integradora, progressista, ecologista, feminista", ha argumentat.





Sánchez ha aprofitat el míting per explicar que si es repeteixen les eleccions és precisament perquè s'ha demostrat que el PSOE no tenia cap pacte amb els independentistes, malgrat les acusacions reiterades de la dreta en aquest sentit.





"Si anem a eleccions és perquè hem defensat la cohesió social i la cohesió territorial d'aquest país i perquè hem defensat sempre el mateix, la unitat d'Espanya i la justícia social", ha remarcat.





Sánchez ha reivindicat la seva acció de govern en aquests 15 mesos, en els quals s'ha pogut pujar el Salari Mínim Interprofessional, revaloritzar pensions, recuperar el subsidi d'atur per a aturats de llarga durada de més de 52 anys o revertir les retallades educatives. "Aquest és el projecte del PSOE", ha esgrimit. L'oposició, en canvi, només té un objectiu, "frenar el PSOE", segons l'opinió del líder socialista.





Com és habitual en aquesta campanya, el president ha fet una crida a la mobilització el diumenge perquè, malgrat que totes les enquestes donen al PSOE com a vencedor, les eleccions no es guanyen en els sondejos, sinó a les urnes.